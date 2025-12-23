Battlefield 6 accusé d'avoir utilisé une image générée par IA

Des joueurs de Battlefield 6 ont fait une étrange découverte qui divise la communauté. Ils auraient découvert une nouvelle preuve de l'utilisation de l'intelligence artificielle en jeu grâce à un petit objet cosmétique.
En l'espace de quelques jours, les actualités liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle
se sont multipliées. Si les propos du directeur de Kingdom Come: Deliverance sur le sujet peuvent diviser, l'un des titres sous les feux des projecteurs est Clair Obscur: Expedition 33. En effet, parce qu'il a utilisé cette technologie dans les premières étapes de son développement, le jeu de Sandfall Interactive a été disqualifié d'une cérémonie
, perdant deux récompenses dans la foulée.
Mais aujourd'hui, un nouveau titre est pointé du doigt : Battlefield 6
. Plus précisément, c'est un sticker visible sur la carte d'un joueur qui a mis le feu aux poudres.
Des détails étranges repérés sur un sticker de Battlefield 6
Ce scandale trouve son origine dans le subreddit de Battlefield
. Un utilisateur a partagé une image du pack « Frisson glacial », disponible depuis quelques jours en jeu. Ce pack comprend notamment des stickers, dont l'un d'eux représente un soldat dans un flocon de neige, brandissant un M4A1. Mais rapidement, les joueurs ont noté quelques détails curieux laissant penser que l'illustration a été créée à l'aide de l'intelligence artificielle
.
Sur l'illustration, nous pouvons voir que le M4A1 en question possède deux canons superposés
. Il semble également avoir deux garde-mains, une caractéristique plutôt rare pour une arme à feu. Le sticker en question a été mis en avant sur X/Twitter par plusieurs utilisateurs. Mais rapidement, les commentaires se sont enchaînés et précisent d'ailleurs que ce n'est pas la première fois que l'IA est évoquée dans le contenu de Battlefield 6
.
L'utilisation de l'intelligence artificielle une nouvelle fois pointée du doigt par les joueurs
Les utilisateurs ont partagé leur colère, évoquant entre autres « Le simple fait qu'ils ne l'aient pas remarqué avant la sortie du jeu montre à quel point ils ne font aucun effort.
» Un autre internaute a rappelé que « Les graphismes générés par l'IA sont basés sur des œuvres volées et privent de travail de vrais artistes. »
L'utilisation de l'intelligence artificielle donne lieu à deux discours différents au sein de la communauté. Certains estiment que ce problème est relativement anodin et que l'IA deviendra indispensable dans le développement des titres futurs. Tandis que d'autres affirment que cette technologie est un problème majeur qui dégrade la création vidéoludique
. Pour l'heure, les équipes en charge de Battlefield 6 n'ont pas répondu à ces accusations.
Mais que pensez-vous de l'utilisation de l'IA pour créer des images, des décors ou des stickers dans le jeu vidéo ? Partagez votre opinion sur le sujet dans les commentaires ci-dessous.
commentaire (1)
franchement ça va tant que c'est juste pour des images ou quoi. par contre il faudrait au moins les soigner quoi....