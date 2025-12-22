Clair Obscur: Expedition 33 perd ses prix des Indie Game Awards pour une raison bien spécifique

Clair Obscur: Expedition 33 a perdu deux de ses dernières récompenses, à cause d'un élément bien particulier.
Depuis sa sortie, Clair Obscur: Expedition 33
enchaîne les récompenses et a, ainsi, été sacré « Jeu de l'année » lors des Game Awards 2025. Après cela, le RPG au tour par tour de Sandfall Interactive s'est distingué durant la cérémonie des Indie Game Awards. Toutefois, les organisateurs de l'événement ont décidé de faire marche arrière et ont retiré les prix gagnés lors des Indie Game Awards à Clair Obscur: Expedition 33
.
Clair Obscur: Expedition 33 se sépare de deux récompenses
Comme vous le savez probablement, Clair Obscur: Expedition 33
a remporté les prix « Debut Game » et « Game of the Year » lors de la cérémonie des Indie Game Awards 2025. Or, c'était avant que les organisateurs décident de se rétracter. En effet, il y a très peu de temps, Six One Indie, a fait une déclaration
qui a déjà fait couler beaucoup d'encre : Clair Obscur: Expedition 33 ne possède plus les prix « Debut Game » et « Game of the Year » gagnés durant l'événement
.
La raison ? Indie Game Awards a une position ferme et décisive concernant l'utilisation de l'IA générative. Avant la cérémonie, Sandfall Interactive avait déclaré ne pas avoir utilisé d'IA pour son titre. Cependant, ledit studio de développement est revenu sur cette information et a confirmé avoir fait usage d'IA générative durant le développement de Clair Obscur: Expedition 33
. Six One Indie l'a donc « disqualifié de sa nomination
».
Les Indie Game Awards ont une position stricte concernant l'utilisation de l'IA générative tout au long du processus de nomination et pendant la cérémonie elle-même. Lors de la soumission du jeu, les représentants de Sandfall Interactive ont confirmé qu'aucune IA générative n'avait été utilisée dans le développement de Clair Obscur: Expedition 33.
Sandfall Interactive ayant confirmé l'utilisation de l'IA générative le jour de la première des Indie Game Awards 2025, Clair Obscur: Expedition 33 est donc disqualifié de sa nomination.
Les prix ont été décernés à deux autres jeux
Six One Indie a, bien évidemment, redonné ses prix à deux autres titres. Ainsi, Blue Prince, qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois, a été élu « Game of the Year », tandis que Sorry We're Closed, qui est un jeu d'horreur et de survie, a remporté le prix de « Debut Game ».
Rappelons, en guise de conclusion, que Clair Obscur: Expedition 33
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
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