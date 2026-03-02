3,6 % des parties de Battlefield 6 sont gâchées par les tricheurs

La triche reste le fléau majeur des jeux de tir en ligne, et Battlefield 6 ne fait pas exception. DICE a récemment joué la carte de la transparence en publiant des statistiques détaillées sur l'état de ses serveurs en janvier. Entre détections accrues et neutralisation massive, voici le bilan.
C'est une réalité inévitable du jeu en ligne moderne, peu importe la qualité du gameplay ou la fidélité de la communauté, les tricheurs finissent toujours par s'inviter à la fête pour gâcher l'expérience globale
. Même si les développeurs mettent en place des barbelés numériques, il semble qu'il y ait toujours une faille exploitée par des individus peu scrupuleux. Le marché noir des fournisseurs de triche, promettant aimbots et wallhacks contre quelques dollars, reste une industrie florissante qui parasite le travail des studios
.
Une transparence inédite sur les chiffres de la triche
Pourtant, Battlefield 6 s'en sort mieux que la moyenne
, bien qu'il ne soit pas totalement épargné. Dans une récente mise à jour
concernant ses mesures de sécurité, DICE a communiqué des données précises pour le mois de janvier
, s'attardant sur le Match Infection Rate. Cet indicateur représente le pourcentage de parties ayant été impactées négativement par la présence d'au moins un tricheur avéré ou suspecté.
Au début du mois de janvier, ce taux s'élevait à 2,38 %
. Paradoxalement, ce chiffre a grimpé progressivement pour atteindre 3,60 % à la fin du mois
. Si cette augmentation peut sembler inquiétante au premier abord, elle témoigne en réalité d'une efficacité accrue des outils de surveillance. DICE a considérablement amélioré sa capacité à détecter six types de triches dites « furtives ». Ces programmes malveillants sont conçus spécifiquement pour éviter les signalements des joueurs et passer sous les radars des systèmes de détection classiques.
Le système Javelin fait le ménage
La réponse de l'éditeur ne s'est pas fait attendre. Grâce au déploiement de nouvelles méthodes d'accélération des bannissements fin janvier, la lutte s'est intensifiée. Les chiffres communiqués par Electronic Arts sont assez vertigineux et montrent l'ampleur de la menace qui pèse sur les serveurs multijoueur.
Tout au long du mois de janvier, le système EA Javelin Anti-Cheat a empêché 384 918 tentatives de triche ou d'altération du jeu avant même qu'elles ne puissent impacter les matchs.
DICE ne se contente pas de bannir les joueurs, le studio s'attaque à la source. L'équipe surveille actuellement 224 programmes de triche, matériels illégaux et revendeurs
. Le résultat est sans appel puisque sur ces 224 menaces identifiées, 212 d'entre elles (soit 94,6 %) sont désormais hors d'état de nuire
. Elles rapportent des échecs de fonctionnalités, sont détectées immédiatement ou ont simplement été mises hors ligne par leurs créateurs face à la robustesse du système Javelin.
C'est une victoire majeure, non seulement pour les fans de la franchise, mais pour l'écosystème du FPS compétitif en général. Moins il y a de tricheurs actifs, plus la communauté peut s'épanouir sainement. Enfin, notons qu'Electronic Arts continue de renforcer ses rangs pour l'avenir de la licence, ayant récemment débauché le producteur de la franchise The Division
pour consolider l'avenir de Battlefield.
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