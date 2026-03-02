3,6 % des parties de Battlefield 6 sont gâchées par les tricheurs



le 02 mars 2026 à 16h35 Publié par Corentin Rimbert le 02 mars 2026 à 16h35

La triche reste le fléau majeur des jeux de tir en ligne, et Battlefield 6 ne fait pas exception. DICE a récemment joué la carte de la transparence en publiant des statistiques détaillées sur l'état de ses serveurs en janvier. Entre détections accrues et neutralisation massive, voici le bilan.