Battlefield 2042 : La Saison 3 « Crescendo » trouve sa date de sortie et dévoile son contenu

La Saison 3 de Battlefield 2042, date et détails

Le canon électrique Rorsch Mk-4 : tirant « des projectiles ultra-rapides » et « possédant plusieurs modes de tir ».

Le fusil à pompe intelligent NVK-S22 à double canon : « arme compacte et maniable, très utile pour tendre des embuscades dans les situations de combat rapproché ».

Le grand pistolet Bullpup NVK-P125 : pour les combats à longue distance.

Les couteaux de lancer.

Au début du mois de novembre, les développeurs de chez DICE avaient partagé une courte vidéo donnant un aperçu de la Saison 3 « Crescendo » de. En ce jour, nous avons le droit àen ce qui concerne sonet saC'est dès, et ce sur toutes les plateformes de jeu, que les joueurs et les joueuses pourront découvrir. Évidemment, cette troisième saison apportera de nouveaux éléments au jeu. À commencer par un, nommé Zain, qui est « capable de déloger les ennemis à couvert avec son fusil à explosion aérienne XM370A ».De plus, cette Saison 3 introduira une, portant le nom de, qui est constituée d'« usines de fabrication semi-automatisée d'armes de haute technologie ». Par ailleurs,grâce à ces ajouts :Finalement, grâce à la Saison 3, nous pourrons conduire et monter dans, disposant de deux modes : l'un met l'accent sur la vitesse, tandis que l'autre permet d'augmenter la puissance. Évidemment, qui dit nouvelle saison dit, qui proposera plus de 100 paliers.Rappelons, pour finir, que plusieurs périodes d'accès gratuit pour Battlefield 2042 sont prévues en décembre. Les dates sont d'ores et déjà connues. D'ailleurs, à la sortie de la Saison 3, le titre de DICE et EA intégrera le catalogue du Xbox Game Pass