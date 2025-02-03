Battlefield 6 : EA dévoile les premières images, et annonce des tests avec Battlefield Labs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 février 2025 à 17h35
Electronic Arts a annoncé que la communauté bâtira le futur de la licence, y compris le prochain opus, avec Battlefield Labs, qui permettra d'y jouer en avance.
Battlefield 6 : EA dévoile les premières images, et annonce des tests avec Battlefield Labs
Les rumeurs concernant le futur Battlefield sont nombreuses, et nous avons là une information officielle. Comme attendu, les tests vont se multiplier, et la communauté sera un acteur majeur de l'évolution de la franchise et de Battlefield 6, qui est très attendu.

Battlefield Labs façonnera le futur de la licence

Sur son site internet, EA a dévoilé ce qu'est réellement Battlefield Labs. Il s'agit d'un outil qui va réunir les joueurs et les développeurs, puisque ces derniers proposeront à la communauté des nouveautés et suggestions pour le FPS afin d'avoir un avis et des retours constructifs pour optimiser tout ceci, après qu'un large panel ait pu y jouer. 
Battlefield Labs est l'environnement où nous testons avec vous les concepts et les expériences qui nous plaisent. Comme nous voulons que la communauté joue un rôle clé dans l'avenir de Battlefield, c'est l'occasion pour un grand nombre d'entre vous de participer au processus de développement.
Presque tout sera testé et évalué, sans pour autant garantir que ce contenu ou ces fonctionnalités seront implantés par la suite. Ces premiers tests concerneront évidemment Battlefield 6 et la bonne nouvelle est que les joueurs peuvent s'inscrire dès maintenant pour découvrir Battlefield Labs. Même s'il est encore en pre-alpha, EA se dit « fier » de son état actuel. 

battlefield-labs

Les premières images pour le nouveau BF

D'ailleurs, dans la vidéo qui met en avant Battlefield Labs, nous pouvons voir quelques aperçus de ce nouveau Battlefield, qui n'a pas encore de nom, même si nous utilisons le terme Battlefield 6.

Miniature vidéo

Espérons avoir de plus amples informations au sujet de cet opus dans quelques mois, une fois que les tests auront bel et bien été lancés. Vous pouvez vous inscrire et avoir une chance de participer à Battlefield Labs ici. Sinon, rappelons que ce nouveau Battlefield est supposé arriver à la fin de l'année 2025.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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