Battlefield 2042 : Plusieurs périodes d'accès gratuit prévues en décembre

Battlefield 2042 s'offre des périodes d'accès gratuit en décembre 2022

Consoles Xbox Période d'accès gratuit : du 1er décembre (09h01) au 5 décembre (08h59).

Consoles PlayStation Période d'accès gratuit : du 16 décembre (17h) au 23 décembre (17h).

PC (Steam) Période d'accès gratuit : du 1er décembre (19h) au 5 décembre (19h).



Jump into #Battlefield 2042 during free access periods this December and experience the game after a year of evolution, improvements, and three Seasons of content



⚫️ Steam: December 1-5

🟢 Xbox: December 1-4

🔵 PlayStation: December 16-23



Learn more 👇https://t.co/OlGVPPDQP1 pic.twitter.com/dmjcUpmIon — Battlefield (@Battlefield) November 10, 2022

PC Édition Standard → 37,3 € au lieu de 59,99 €, soit 38 % de réduction. Édition Gold → 85,22 € au lieu de 89,99 €, soit 5 % de réduction. Édition Ultimate → 105,68 € au lieu de 109,99 €, soit 4 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 67,99 € au lieu de 79,99 €, soit 15 % de réduction. Édition Gold → 76,99 € au lieu de 99,99 €, soit 23 % de réduction. Édition Ultimate → 91,99 € au lieu de 119,99 €, soit 23 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Récemment, EA et DICE ont partagé une nouvelle vidéo de développement présentant quelques nouveautés à venir sur, notamment via la Saison 3 . À cette occasion, le studio de développement et l'éditeur en charge du titre ont annoncé que Battlefield 2042 arrive prochainement dans le Xbox Game Pass et quesont prévues pour le mois de décembre.En effet, en décembre, les joueurs et les joueuses pourront profiter deafin de découvrir ou redécouvrir Battlefield 2042. D'ailleurs,. EA et DICE ont partagé un calendrier à ce sujet :D'ailleurs, celles et ceux qui se seront connectés au jeu, pendant ces périodes, recevront le « Pack de bienvenue de Battlefield 2042 », qui contient plusieurs éléments cosmétiques ainsi qu'un accès instantané aux Spécialistes de la Saison 1 et 2 (Lis et Crawford). De plus, EA et DICE indiquent : « Les achats et la progression sont conservés pour les joueurs désirant acquérir Battlefield 2042 suite à cet essai ».À l'heure actuelle, la date de sortie officielle de la Saison 3, nommée « Crescendo », n'est pas encore connue. Évidemment, nous vous tiendrons au courant dès que de nouvelles informations seront disponibles.Pour rappel, Battlefield 2042 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.