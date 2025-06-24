Les derniers Battlefield (2042, V, 1, 3, 4...) à prix cassé avec 95 % de réduction

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 juin 2025 à 18h46
Pour moins de 15 euros, récupérez les derniers épisodes de la saga Battlefield. Idéal avant de se lancer dans le nouvel opus.
Les derniers Battlefield (2042, V, 1, 3, 4...) à prix cassé avec 95 % de réduction
La franchise Battlefield se trouve à un virage important de son histoire, après 2042 qui n'a pas conquis les joueurs lors de sa sortie, mais qui est, aujourd'hui bien meilleur, tandis que ses concurrents continue de conserver une communauté solide. Si Battlefield 6 n'a pas encore été officialisé (il le sera au cours de l'été), EA et DICE continue leur test en privé, ce qui engendre de nombreux leaks. Mais pour celles et ceux qui aimeraient se (re)plonger dans la saga, d'importantes promotions sont faites pour la franchise.

6 jeux Battlefield pour moins de 15 €

Il y a des promotions qui ne se loupent pas. Si EA et DICE ont, fut un temps, offert la plupart des épisodes via Prime Gaming ou d'autres événements, tous n'ont pas pu découvrir les Battlefield de ces dernières années. Avec cette offre, c'est le moment idéal. Nous retrouvons :
  • Battlefield 2042 → 2,99 € au lieu de 59,99 €
  • Battlefield V → 2,49 € au lieu de 49,99 €
  • Battlefield 1 → 1,99 € au lieu de 39,99 €
  • Battlefield Hardline → 1,99 € au lieu de 39,99 €
  • Battlefield 3 → 1,99 € au lieu de 39,99 €
  • Battlefield 4 → 1,99 € au lieu de 39,99 €
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Tous bénéficient d'une remise de 95 %, ce qui est loin d'être négligeable.

Découvrir des classiques à moindre prix

Si nous exceptions Battlefield 2042, qui n'a toujours pas de bonnes critiques sur Steam, tous les autres jeux bénéficient d'excellents avis sur la plateforme, notamment Battlefield V, qui est l'un des meilleurs dans la liste, tout comme le 3. Si vous n'y avez jamais joué, c'est le moment d'en profiter, sans dépenser une grande somme. 

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Surtout, si vous avez joué à l'un des titres sur consoles à l'époque, c'est le moment de se lancer sur PC, si vous en avez un, pour profiter des améliorations graphiques qui ont pu être faites depuis.

Dans tous les cas, EA et DICE nous en diront plus sur Battlefield 6, ou quel que soit son nom, d'ici quelques semaines.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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