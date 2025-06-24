Les derniers Battlefield (2042, V, 1, 3, 4...) à prix cassé avec 95 % de réduction

Battlefield 2042 dépasse maintenant Call of Duty, qui a du souci à se faire

Alors que la hype autour de Battlefield 6 est à son comble grâce à la bêta, Battlefield 2042 connaît un retour surprise. Le FPS de DICE a même réussi à dépasser Call of Duty sur Steam, un exploit inattendu après son lancement raté en 2021.