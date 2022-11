Battlefield 2042 arrive dans le Xbox Game Pass

Battlefield 2042 débarque bientôt dans le Game Pass

Nous sommes fiers du travail accompli au cours des 12 derniers mois, et si vous n'avez pas encore plongé dans le jeu, sachez qu'avec la Saison 3, Battlefield 2042 rejoindra le Xbox Game Pass Ultimate et qu'il sera également disponible pour les abonnés EA Access.

Découvrez les nouveautés sur lesquelles nous travaillons avec ce nouveau Dev Update sur #Battlefield 2042 !



🎮 Accès gratuit (toutes plateformes) en Décembre

⛑ Retour des classes début 2023 en Saison 3

👀 Début des contenus au-delà de la Saison 4



🔔 https://t.co/XkXfbRZE9y pic.twitter.com/gYbLfsz5Hv — #Battlefield France (@BattlefieldEAFR) November 10, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme vous le savez probablement déjà,va bientôt accueillir la Saison 3 nommée « Crescendo ». Si nous ne connaissons pas encore précisément la date de sortie de celle-ci, DICE et EA ont récemment apporté des informations à son sujet grâce à une vidéo d'annonce de développement et en ont profité pour partager une bonne nouvelle.Dans cette nouvelle communication visuelle, ainsi que dans un récent article disponible sur le site officiel, le studio de développement et l'éditeur en charge du soft ont indiqué que. Pour être plus précis, c'estque le titre intégrera ledit catalogue du Game Pass.Pour le moment, et comme dit précédemment, EA et DICE n'ont pas dévoilé la date de sortie de cette nouvelle saison, mais, selon leurs propos, nous ne sommes « qu'à quelques semaines du début de la Saison 3 ». Évidemment, nous vous tiendrons au courant dès que de nouvelles informations, à ce sujet, seront disponibles.Pour rappel, Battlefield 2042 est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC.