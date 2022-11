Battlefield 2042 tease sa Saison 3

La Saison 3 teasée

Un an après sa sortie,Plusieurs choses seront ajoutées et d'autres améliorées, dans le but de faire revenir les joueurs. D'ailleurs, les développeurs, DICE, ont partagé une petite vidéo, dans laquelle il est possible d'avoir un aperçu du contenu de la Saison 3. Si de plus amples informations seront dévoilées ces prochaines semaines, nous avons déjà les grandes lignes.Comme attendu,. À la suite de l'annonce, il y a quelques mois, de nombreux retours positifs quant à l'arrivée des classes ont été faits, ce qui a permis de conforter les développeurs dans leur idée, tout en ajustant certains points. Chaque classe aura un équipement et un gadget dédié, alors que les maîtrises d'armes offriront des avantages, en lien avec la classe. Ce système de classe évoluera au fil des saisons pour être le meilleur possible.Plusieurs cartes seront revues pour les saisons 3 et 4, comme cela avait été fait avec Renouveau et Orbital. Pour cette Saison 3,, dans le but d'être agréable à jouer. Mais concernant le contenu en tant que tel,. Aucune information n'a été donnée à son sujet, si ce n'est qu'elle est centrée sur l'infanterie.DICE reviendra vers la communauté d'ici peu de temps pour présenter plus amplement la Saison 3 de Battlefield 2042, laquelle est nommée Crescendo et dont la sortie devrait se faire à la fin du mois de novembre. Notez que le FPS arrivera également dans le Game Pass à la fin de l'année