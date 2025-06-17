Battlefield 2042 surprend ses joueurs avec un crossover inédit, avant Battlefield 6

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 juin 2025 à 14h56
Après une collaboration avec Dead Space, Battlefield 2042 poursuit sur sa lancée et annonce aujourd'hui un partenariat surprenant avec la saga culte de science-fiction Mass Effect. Les fans des deux univers pourront découvrir dès ce mardi 17 juin une série de contenus exclusifs inspirés de l'emblématique RPG spatial.
Battlefield 2042 surprend ses joueurs avec un crossover inédit, avant Battlefield 6
Même si Electronic Arts a annoncé il y a déjà quelques mois que Battlefield 2042 n'aurait plus de mise à jour de contenu, les développeurs continuent néanmoins à l'alimenter, notamment avec quelques partenariats, pour encourager les joueurs à relancer le FPS, qui attire toujours quelques milliers de joueurs chaque jour. Cette fois, c'est l'univers de Mass Effect, aussi détenu par Electronic Arts, qui est introduit.

Un crossover inattendu entre Battlefield 2042 et Mass Effect

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EA semble déterminé à multiplier les croisements entre ses franchises phares, et c'est maintenant au tour de Mass Effect d'intégrer le FPS Battlefield 2042. Dès aujourd'hui, les joueurs auront accès à une mise à jour comprenant des packs de skins et équipements directement issus de l'univers N7. Parmi ces nouveautés figurent :
  • Armure N7 emblématique, permettant aux soldats du futur proche de porter fièrement les couleurs du commandant Shepard.
  • Skins d'armes aux allures futuristes inspirées directement de l'arsenal iconique de Mass Effect.
  • Équipements additionnels au style résolument sci-fi pour compléter l'expérience immersive de ce crossover.
Ces contenus seront proposés sous forme de deux packs distincts ou réunis dans un troisième bundle global. Le prix varie enter 1 750 et 3 000 BFC (la monnaie premium du jeu). Le tout sera disponible jusqu'au 1er juillet 2025.
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Mass Effect à l'honneur, malgré une actualité discrète

Ce partenariat avec Battlefield 2042 arrive cependant à un moment particulier pour la franchise Mass Effect. En dehors de la série TV en cours de développement et du très attendu Mass Effect 5, BioWare reste relativement discret.

La saga n'avait d'ailleurs pas connu de collaboration notable depuis longtemps, ce qui rend cette opération d'autant plus surprenante. Cette mise en avant pourrait-elle annoncer d'autres projets ou teasers à venir pour Mass Effect ? Les fans sont désormais en droit de se poser la question. D'autant plus qu'après la sortie de Dragon Age: The Veilguard, ce Mass Effect 5 est devenu la priorité de BioWare.

Un modèle à suivre pour Battlefield 6 ?

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À l'aube de Battlefield 6, actuellement en phase de tests intensifs, ce type de crossover pourrait devenir une stratégie récurrente, comme c'est le cas pour de nombreuses autres licences, à l'image de Call of Duty ou Fortnite.

L'objectif pour DICE : éviter à tout prix les erreurs du passé, en écoutant la communauté et en diversifiant l'offre de contenus additionnels. Dans tous les cas, ce nouvel épisode de la saga devrait se dévoiler d'ici quelques semaines, et cette annonce est attendue par toutes et tous, tant les fuites font monter la température.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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