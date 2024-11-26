Baldur's Gate 3 a franchi le cap des 15 millions d'unités vendues

Même après plus d'un an d'exploitation, Baldur's Gate 3 continue de séduire le public. Le titre de Larian Studios affiche d'ailleurs des chiffres de ventes en constante augmentation.
Le 18 novembre 2024, Michael Douse (directeur de l'édition au sein de Larian Studios) révélait plusieurs données liées à la popularité grandissante de Baldur's Gate 3.
Avec de nombreux joueurs actifs quotidiens sur Steam, mais également sur consoles de salon, l'épopée inspirée d'une campagne de Donjons & Dragons séduit même les plus sceptiques
. Cela se ressent d'ailleurs sur les chiffres de ventes.
Cinq millions de copies supplémentaires de Baldur's Gate 3 vendues en 8 mois
Un rapport partagé par le média Irish Independant
révèle qu'en date du 22 novembre 2024, Baldur's Gate 3 s'était vendu à plus de 15 millions d'exemplaires.
Ce chiffre réunit d'ailleurs les ventes des versions PC, PS5 et Xbox Series. Mais s'il est déjà très impressionnant, il a connu une augmentation fulgurante. En effet, en février dernier, Michael Douse annonçait que les aventures d'Astarion et son groupe cumulaient déjà 10 millions d'exemplaires écoulés, toutes plateformes confondues.
Le rapport en question donne également quelques informations sur le chiffre d'affaires du studio pour l'année 2023. Grâce à la sortie de Baldur's Gate 3, Larian Studios a gagné 427 millions d'euros.
À titre de comparaison, leur chiffre d'affaires pour l'année 2022 était seulement de 22 millions d'euros. L'univers de Donjons & Dragons porte donc chance à Michael Douse et ses équipes. D'autant qu'avec les promotions du Black Friday et les fêtes de fin d'année, de nouveaux héros risquent fort de lancer des dés de 20 pendant les fêtes !
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