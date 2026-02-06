Baldur's Gate : Une série TV est en préparation avec Craig Mazin (The Last of Us)

Baldur's Gate va prochainement bénéficier d'une série TV, du côté d'HBO.

Une série TV sur Baldur's Gate annoncée

EXCLUSIVE: Craig Mazin, co-creator of arguably the most acclaimed TV adaptation of a video game to date, HBO's ‘The Last Of Us,' will be taking on another hugely popular and acclaimed game title next, Larian Studios' ‘Baldur's Gate 3,' which is set in the world of ‘Dungeons &… pic.twitter.com/a39Ta4Rl5c — Deadline (@DEADLINE) February 5, 2026

Après avoir passé près de 1 000 heures dans l'incroyable univers de Baldur's Gate 3, c'est un rêve devenu réalité que de pouvoir poursuivre l'histoire créée par Larian et Wizards of the Coast. Je suis un fan inconditionnel de D&D et de la manière brillante dont Swen Vincke et son équipe talentueuse l'ont adapté. Je suis impatient de contribuer à donner vie à Baldur's Gate et à tous ses incroyables personnages avec autant de respect et d'amour que possible, et je suis profondément reconnaissant à Gabe Marano et à son équipe chez Hasbro de m'avoir confié cette propriété extrêmement importante.

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Larian Studios n'est pas impliqué

Larian, the creators of Baldur's Gate 3, tell me they have no involvement in the series. https://t.co/43xWNKto4Z — Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 6, 2026

Ces dernières années, de plus en plus de licences vidéoludiques ont le droit à leur adaptation cinématographique, que ce soit en film ou bien en série TV (The Last of Us, Until Dawn, God of War, etc.). D'ailleurs, le GOTY 2023 n'échappe pas à cette règle :En effet, il y a très peu de temps, les journalistes de Deadline ont annoncé la nouvelle, via un article relayé sur Twitter/X :, incluant, le fameux jeu de Larian Studios. Pour être plus précis, et selon les informations partagées,, « alors que les personnages - anciens et nouveaux - font face aux conséquences des événements du troisième jeu ».D'ailleurs,, qui est le showrunner de l'adaptation de The Last of Us. Sur le projet cinématographique autour de Baldur's Gate, Craig Mazin sera chargé « de créer, écrire, produire et diriger l'adaptation télévisée ». Ce dernier a prononcé quelques mots, à la suite de cette annonce :Pour autant, il y a un petit bémol :Contrairement à la série TV The Last of Us, pour laquelle Craig Mazin a pu bénéficier de l'aide de Neil Druckmman,. C'est en tout cas ce que Geoff Keighley annonce dans une récente publication sur son compte Twitter/X, et ce, après avoir pris contact avec le studio de développement belge : « Larian, les créateurs de Baldur's Gate 3, m'ont dit qu'ils n'étaient pas impliqués dans la série ». Un point qui pourrait décevoir un tantinet les fans.Dans tous les cas, la série TV Baldur's Gate se dévoilera au fur et à mesure, et ce, en temps et en heure. Évidemment, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés des avancées concernant cette nouvelle adaptation, dont l'annonce devrait déjà ravir la communauté.