Baldur's Gate : Une série TV est en préparation avec Craig Mazin (The Last of Us)

Baldur's Gate va prochainement bénéficier d'une série TV, du côté d'HBO.
Ces dernières années, de plus en plus de licences vidéoludiques ont le droit à leur adaptation cinématographique, que ce soit en film ou bien en série TV (The Last of Us, Until Dawn, God of War, etc.). D'ailleurs, le GOTY 2023 n'échappe pas à cette règle : une série TV sur la licence Baldur's Gate, et donc Baldur's Gate 3, va voir le jour
.
Une série TV sur Baldur's Gate annoncée
En effet, il y a très peu de temps, les journalistes de Deadline ont annoncé la nouvelle, via un article relayé sur Twitter/X : HBO prépare une série TV sur Baldur's Gate
, incluant Baldur's Gate 3
, le fameux jeu de Larian Studios. Pour être plus précis, et selon les informations partagées, cette adaptation narrera une histoire prenant place après les événements de Baldur's Gate 3
, « alors que les personnages - anciens et nouveaux - font face aux conséquences des événements du troisième jeu
».
D'ailleurs, c'est l'un des grands noms du milieu qui se chargera de la série TV Baldur's Gate : Craig Mazin
, qui est le showrunner de l'adaptation de The Last of Us. Sur le projet cinématographique autour de Baldur's Gate, Craig Mazin sera chargé « de créer, écrire, produire et diriger l'adaptation télévisée
». Ce dernier a prononcé quelques mots, à la suite de cette annonce :
Après avoir passé près de 1 000 heures dans l'incroyable univers de Baldur's Gate 3, c'est un rêve devenu réalité que de pouvoir poursuivre l'histoire créée par Larian et Wizards of the Coast. Je suis un fan inconditionnel de D&D et de la manière brillante dont Swen Vincke et son équipe talentueuse l'ont adapté. Je suis impatient de contribuer à donner vie à Baldur's Gate et à tous ses incroyables personnages avec autant de respect et d'amour que possible, et je suis profondément reconnaissant à Gabe Marano et à son équipe chez Hasbro de m'avoir confié cette propriété extrêmement importante.
Pour autant, il y a un petit bémol : la série TV Baldur's Gate se fera sans Larian Studios
.
Larian Studios n'est pas impliqué
Contrairement à la série TV The Last of Us, pour laquelle Craig Mazin a pu bénéficier de l'aide de Neil Druckmman, cette adaptation de l'univers Baldur's Gate se fera sans l'implication de Larian Studios
. C'est en tout cas ce que Geoff Keighley annonce dans une récente publication sur son compte Twitter/X, et ce, après avoir pris contact avec le studio de développement belge : « Larian, les créateurs de Baldur's Gate 3, m'ont dit qu'ils n'étaient pas impliqués dans la série
». Un point qui pourrait décevoir un tantinet les fans.
Dans tous les cas, la série TV Baldur's Gate se dévoilera au fur et à mesure, et ce, en temps et en heure. Évidemment, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés des avancées concernant cette nouvelle adaptation, dont l'annonce devrait déjà ravir la communauté.
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