Baldur's Gate 3 partage les statistiques annuelles des joueurs et elles sont hilarantes

C'est désormais une tradition estivale pour Larian Studios depuis la sortie de Baldur's Gate 3 : la publication annuelle des statistiques des joueurs. Au programme de ce nouveau cru : des choix d'armes douteux, des victimes et une équipe alcoolisée.

Disponible en version 1.0 depuis le 6 août 2023, Baldur's Gate 3 est devenu une référence pour les amateurs de RPG au tour par tour. Depuis ses débuts officiels, Larian Studios a mis en place une tradition atypique pour l'anniversaire du jeu : rendre hommage aux joueurs en partageant leurs statistiques les plus insolites.

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En 2025, vous avez ainsi pu découvrir le nombre de mods créés par la communauté ou le pourcentage de joueurs ayant gagné beaucoup d'or en jouant de la musique. Le 4 août, l'édition 2026 des statistiques annuelles des joueurs a été mise en ligne sur le compte Bluesky du jeu et elle démarre avec un chiffre impressionnant.

Des mods et des boissons alcoolisées

Le premier point évoqué par Larian Studios concerne les mods de Baldur's Gate 3. Désormais, ce sont plus de 13 000 mods différents qui sont disponibles sur PC et consoles. Ceux-ci plaisent d'ailleurs beaucoup à la communauté car ils ont été téléchargés plus de 500 millions de fois. Plus improbables les uns que les autres, ils permettent à votre équipe de combattre des boss à coups de saucisse ou de propulser des gnomes depuis des moulins à vent.

Comme en 2025, les joueurs qui font des expériences impliquant des personnes en état d'ébriété ont été nombreux en 2026. Beaucoup ont pris l'habitude de saouler leur équipe avant de lancer un combat, devenant une véritable stratégie à double tranchant.

Mais le plus étonnant est que, d'après les chiffres relevés, 34 204 joueurs ont fait l'ultime combat du jeu avec une équipe complètement ivre, tout en équipant un personnage de la masse à deux mains « Bâtard Ivre ».

L'année 2026 marquée par le podium des PNJ les plus tués dans Baldur's Gate 3

L'une des statistiques les plus amusantes de cette édition 2026 est le classement des PNJ qui meurent le plus, que ce soit de manière accidentelle ou volontaire. Avec plus de 12,31 millions d'éliminations, Zevlor gagne cette médaille d'or inquiétante, suivi de près par Rolan et Isobel.

Whether you chose violence or call it an accident, these NPCs found their demise in your playthroughs. Not sure what Volo did to you all to deserve this.



[image or embed] — Larian Studios (@larianstudios.com) 4 août 2026 à 18:09

Pour terminer sur une note décalée, les statistiques annuelles précisent que moins de 1 % des joueurs ont réussi à accumuler environ 180 000 pièces d'or au cours d'une seule partie, tandis qu'une autre tranche de 1 % en a dépensé plus de 120 000. Enfin, Larian a également tenu à saluer les quelques aventuriers courageux qui ont décidé d'affronter le boss final armés d'un véritable saucisson.

N'hésitez pas vous aussi à partager vos souvenirs décalés et vos anecdotes improbables survenues lors de vos parties de Baldur's Gate 3 dans les commentaires juste en dessous.