Un remake de Baldur's Gate 2 serait en préparation

Il se pourrait bien qu'une version remake de Baldur's Gate 2 voit le jour, selon cette récente rumeur.

Alors que de nombreux joueurs et joueuses attendent avec grande impatience d'en savoir plus à propos de Baldur's Gate 4, une rumeur laisse entendre que Baldur's Gate 2, et très probablement Baldur's Gate 1, vont chacun profiter d'une version remake.

Des versions remake de Baldur's Gate 1 et 2 en approche ?

En effet, il y a très peu de temps, les journalistes de PC Gamer ont révélé qu'un remake de Baldur's Gate 2 serait actuellement en cours de développement. Selon PC Gamer, Kevin Martens, qui a travaillé chez BioWare et fut « co-lead designer » de Baldur's Gate 2, travaillerait sur ce potentiel remake de BG2. À ce sujet, PC Gamer suppose que Baldur's Gate 1 profitera également du même traitement et que les deux remakes pourraient être lancés ensemble, et ce, probablement avant la sortie de Baldur's Gate 4.

A Baldur's Gate 2 remake is apparently in development, with the original co-lead designer returning https://t.co/FVBFsOFrRy — PC Gamer (@pcgamer) June 1, 2026

À l'heure où nous écrivons ces lignes, aucune communication officielle n'a été faite à propos de ce potentiel remake de Baldur's Gate 2, et possiblement de Baldur's Gate 1. De ce fait, ces informations sont, comme toujours, à prendre avec des pincettes, pour le moment. Cependant, ces projets semblent tout à fait plausibles, surtout au vu du succès colossal du troisième opus, qui va, pour rappel, avoir le droit à une série TV avec Craig Mazin (The Last of Us) aux commandes. Évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir informés si des informations officielles à ce propos auront été dévoilées.

En attendant, rappelons que Baldur's Gate 3 est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.