Baldur's Gate 3 : Les ventes explosent depuis l'annonce de Divinity

Swen Vincke a, récemment, parlé des ventes de Baldur's Gate 3, mais aussi de Divinity: Original Sin 2.
Comme vous le savez, la cérémonie des Game Awards fut l'occasion pour Larian Studios de présenter, pour la toute première fois, son prochain jeu, à savoir Divinity. Une annonce qui a enthousiasmé la communauté, à tel point que les ventes de Baldur's Gate 3 et Divinity: Original Sin 2 sont à la hausse
.
Les ventes de Baldur's Gate 3 grimpent depuis la révélation Divinity
En effet, via une publication sur son compte Twitter/X, Swen Vincke a indiqué que Baldur's Gate 3 et Divinity: Original Sin 2 se vendent très bien depuis la première annonce de Divinity
. Le fondateur de Larian Studios parle même de ventes « incroyables
».
Un fait qui n'est, en réalité, pas si étonnant que cela, car beaucoup de joueurs et de joueuses se préparent à l'arrivée de Divinity, notamment en parcourant les précédentes productions vidéoludiques du studio belge. Or, c'est à tel point que Divinity: Original Sin 2 a eu le droit à un nouvel exploit.
Un regain de popularité pour Divinity: Original Sin 2
Dans la même publication sur Twitter/X, Swen Vincke explique que Divinity: Original Sin 2 connaît un vrai regain de popularité et a, ainsi, « enregistré son meilleur mois depuis sa sortie en 2017 »
. Nul doute que l'arrivée du titre sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, qui remonte au mois de décembre 2025, a favorisé cela. Baldur's Gate 3 n'est pas en reste non plus
. Le 18 janvier 2026, plus de 110 000 personnes étaient connectées en simultané sur le jeu, depuis Steam
, selon les informations disponibles sur SteamDB. Bien qu'il ne s'agisse pas de son plus haut pic, cette statistique montre que Baldur's Gate 3 est encore très populaire.
Rappelons, en guise de conclusion, que Baldur's Gate 3
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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