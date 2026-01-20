Baldur's Gate 3 : Les ventes explosent depuis l'annonce de Divinity

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 janvier 2026 à 14h41
Swen Vincke a, récemment, parlé des ventes de Baldur's Gate 3, mais aussi de Divinity: Original Sin 2.
Baldur's Gate 3 : Les ventes explosent depuis l'annonce de Divinity
Comme vous le savez, la cérémonie des Game Awards fut l'occasion pour Larian Studios de présenter, pour la toute première fois, son prochain jeu, à savoir Divinity. Une annonce qui a enthousiasmé la communauté, à tel point que les ventes de Baldur's Gate 3 et Divinity: Original Sin 2 sont à la hausse.

Les ventes de Baldur's Gate 3 grimpent depuis la révélation Divinity

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En effet, via une publication sur son compte Twitter/X, Swen Vincke a indiqué que Baldur's Gate 3 et Divinity: Original Sin 2 se vendent très bien depuis la première annonce de Divinity. Le fondateur de Larian Studios parle même de ventes « incroyables ». 


Un fait qui n'est, en réalité, pas si étonnant que cela, car beaucoup de joueurs et de joueuses se préparent à l'arrivée de Divinity, notamment en parcourant les précédentes productions vidéoludiques du studio belge. Or, c'est à tel point que Divinity: Original Sin 2 a eu le droit à un nouvel exploit.

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Un regain de popularité pour Divinity: Original Sin 2

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Dans la même publication sur Twitter/X, Swen Vincke explique que Divinity: Original Sin 2 connaît un vrai regain de popularité et a, ainsi, « enregistré son meilleur mois depuis sa sortie en 2017 ». Nul doute que l'arrivée du titre sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, qui remonte au mois de décembre 2025, a favorisé cela. Baldur's Gate 3 n'est pas en reste non plus. Le 18 janvier 2026, plus de 110 000 personnes étaient connectées en simultané sur le jeu, depuis Steam, selon les informations disponibles sur SteamDB. Bien qu'il ne s'agisse pas de son plus haut pic, cette statistique montre que Baldur's Gate 3 est encore très populaire.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Baldur's Gate 3 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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