Baldur's Gate 3 : Les ventes explosent depuis l'annonce de Divinity

Swen Vincke a, récemment, parlé des ventes de Baldur's Gate 3, mais aussi de Divinity: Original Sin 2.

Les ventes de Baldur's Gate 3 grimpent depuis la révélation Divinity

Sales for both BG3 and D:OS 2 have been incredible since the announcement of Divinity.



D:OS 2 really surprised us by having its best month since release in 2017. Wish I'd removed the squirrel in time :) https://t.co/fXTEUtuS7r — Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) January 20, 2026

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Un regain de popularité pour Divinity: Original Sin 2

Comme vous le savez, la cérémonie des Game Awards fut l'occasion pour Larian Studios de présenter, pour la toute première fois, son prochain jeu, à savoir Divinity. Une annonce qui a enthousiasmé la communauté, à tel point queEn effet, via une publication sur son compte Twitter/X,. Le fondateur de Larian Studios parle même de ventes « incroyables ».Un fait qui n'est, en réalité, pas si étonnant que cela, car beaucoup de joueurs et de joueuses se préparent à l'arrivée de Divinity, notamment en parcourant les précédentes productions vidéoludiques du studio belge. Or, c'est à tel point que Divinity: Original Sin 2 a eu le droit à un nouvel exploit.Dans la même publication sur Twitter/X, Swen Vincke explique que. Nul doute que l'arrivée du titre sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, qui remonte au mois de décembre 2025, a favorisé cela.. Le 18 janvier 2026,, selon les informations disponibles sur SteamDB. Bien qu'il ne s'agisse pas de son plus haut pic, cette statistique montre que Baldur's Gate 3 est encore très populaire.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.