Baldur's Gate 3 : Une version Nintendo Switch 2 semble peu probable

Larian Studios a dit, il y a très peu de temps, quelques mots à propos d'un potentiel portage de Baldur's Gate 3 sur Nintendo Switch 2.

Baldur's Gate 3, une arrivée peu probable sur Switch 2

Nous aurions adoré, mais ce n'était pas à nous de décider.

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byu/Wombat_Medic from discussion

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Un ancien titre de Larian Studios est arrivé sur Switch 2

The plot thinnens.



With a 93 Metacritic score, the award-winning Divinity: Original Sin 2 is now yours to play on Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, and PlayStation 5!



Upgrade for free or begin your adventure today and prepare for what lies ahead. pic.twitter.com/kKx7g0Wgkx — Larian Studios (@larianstudios) December 15, 2025

Alors que la Nintendo Switch 2 est capable de faire tourner de gros titres, tels que Cyberpunk 2077 ou encore Assassin's Creed Shadows, beaucoup de joueurs et de joueuses espèrent que Larian Studios portera son dernier jeu sorti,, sur la console de Nintendo. Malgré des rumeurs,C'est durant une session AMA (« Ask Me Anything »), qui a eu lieu le 9 janvier 2026 sur Reddit, que. Ce dernier a, ainsi, expliqué queMalheureusement, Swen Vincke n'a pas partagé de plus amples informations à ce sujet. Toutefois, ces quelques mots laissent entendre que c'est à Wizards of the Coast, soit l'entreprise qui détient la licence Donjons & Dragons, de prendre une telle décision. Cela ne signifie pas, pour autant, qu'un tel projet ne verra jamais le jour, mais cela semble tout de même peu probable. Évidemment, si Wizards of the Coast annonce un portage desur Switch 2, nous vous tiendrons informés. En attendant, vous pouvez toujours plonger dans Divinity: Original Sin 2.Si vous tenez coûte que coûte à plonger dans l'une des productions vidéoludiques de Larian Studios sur Switch 2, sachez que Divinity: Original Sin 2 est disponible sur la dernière console hybride de Nintendo. Ce portage est, pour rappel, arrivé au cours du mois de décembre 2025, et ce, en Definitive Edition.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.