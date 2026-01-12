Baldur's Gate 3 : Une version Nintendo Switch 2 semble peu probable

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 janvier 2026 à 15h52
Larian Studios a dit, il y a très peu de temps, quelques mots à propos d'un potentiel portage de Baldur's Gate 3 sur Nintendo Switch 2.
Baldur's Gate 3 : Une version Nintendo Switch 2 semble peu probable
Alors que la Nintendo Switch 2 est capable de faire tourner de gros titres, tels que Cyberpunk 2077 ou encore Assassin's Creed Shadows, beaucoup de joueurs et de joueuses espèrent que Larian Studios portera son dernier jeu sorti, Baldur's Gate 3, sur la console de Nintendo. Malgré des rumeurs, une version Nintendo Switch 2 de Baldur's Gate 3 pourrait bien ne jamais voir le jour.

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C'est durant une session AMA (« Ask Me Anything »), qui a eu lieu le 9 janvier 2026 sur Reddit, que Swen Vincke, le fondateur de Larian Studios, a mentionné le potentiel portage de Baldur's Gate 3 sur Nintendo Switch 2. Ce dernier a, ainsi, expliqué que les développeurs auraient aimé proposer Baldur's Gate 3 sur Switch 2, mais que cette décision ne leur revient pas
Nous aurions adoré, mais ce n'était pas à nous de décider.
Malheureusement, Swen Vincke n'a pas partagé de plus amples informations à ce sujet. Toutefois, ces quelques mots laissent entendre que c'est à Wizards of the Coast, soit l'entreprise qui détient la licence Donjons & Dragons, de prendre une telle décision. Cela ne signifie pas, pour autant, qu'un tel projet ne verra jamais le jour, mais cela semble tout de même peu probable. Évidemment, si Wizards of the Coast annonce un portage de Baldur's Gate 3 sur Switch 2, nous vous tiendrons informés. En attendant, vous pouvez toujours plonger dans Divinity: Original Sin 2.

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byu/Wombat_Medic from discussion
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Un ancien titre de Larian Studios est arrivé sur Switch 2

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Si vous tenez coûte que coûte à plonger dans l'une des productions vidéoludiques de Larian Studios sur Switch 2, sachez que Divinity: Original Sin 2 est disponible sur la dernière console hybride de Nintendo. Ce portage est, pour rappel, arrivé au cours du mois de décembre 2025, et ce, en Definitive Edition. 
Rappelons, en guise de conclusion, que Baldur's Gate 3 est disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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