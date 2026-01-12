Baldur's Gate 3 : Une version Nintendo Switch 2 semble peu probable

Un des concepteurs principaux de Baldur's Gate 2 a refusé de faire Baldur's Gate 4
Un ancien développeur de Baldur's Gate 2 a refusé l'offre d'Hasbro et Wizards of the Coast concernant le développement de Baldur's Gate 4.
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Nous aurions adoré, mais ce n'était pas à nous de décider.Malheureusement, Swen Vincke n'a pas partagé de plus amples informations à ce sujet. Toutefois, ces quelques mots laissent entendre que c'est à Wizards of the Coast, soit l'entreprise qui détient la licence Donjons & Dragons, de prendre une telle décision. Cela ne signifie pas, pour autant, qu'un tel projet ne verra jamais le jour, mais cela semble tout de même peu probable. Évidemment, si Wizards of the Coast annonce un portage de Baldur's Gate 3 sur Switch 2, nous vous tiendrons informés. En attendant, vous pouvez toujours plonger dans Divinity: Original Sin 2.
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byu/Wombat_Medic from discussion
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Rappelons, en guise de conclusion, que Baldur's Gate 3 est disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
The plot thinnens.— Larian Studios (@larianstudios) December 15, 2025
With a 93 Metacritic score, the award-winning Divinity: Original Sin 2 is now yours to play on Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, and PlayStation 5!
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