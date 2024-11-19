Baldur's Gate 3 connait une popularité encore plus importante qu'à son lancement

Si Baldur's Gate 3 a soufflé sa première bougie le 3 août 2024, le titre de Larian Studios séduit de plus en plus de joueurs, surtout depuis l'arrivée des mods.
Avec ses options multiples en matière de scénario, ses jets de dés parfois très frustrants et ses personnages charismatiques, Baldur's Gate III
s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs RPG de ces dernières années
. Lancé officiellement le 3 août 2023 sur PC, les aventures d'Astarion, Ombrecoeur, Karlach et les autres ont captivé les adeptes des soirées jeux de rôle que les néophytes. D'ailleurs, cette popularité grandissante continue d'augmenter, à en croire les chiffres de vente du titre et les pics de fréquentation.
Une hausse de 20 % du nombre de joueurs actifs sur Baldur's Gate 3 par rapport à 2023
Dans une publication partagée sur X/Twitter, Michael Douse alias @Cromwelp a partagé quelques chiffres liés à la popularité de Baldur's Gate 3 en 2024. Ainsi, le responsable de l'édition chez Larian Studios révélait que, par rapport à l'an dernier, le titre comptait 20 % de joueurs actifs quotidiens supplémentaires. De plus, la moyenne des utilisateurs de Steam Deck a augmenté de 61 %
par rapport à la période suivant celle du lancement du jeu.
Plusieurs raisons expliquent cette hausse de popularité. Tout d'abord, Baldur's Gate 3 a eu droit à des portages sur consoles de salon,
respectivement sortis le 6 septembre 2023 sur PlayStation 5 et le 8 décembre 2023 sur Xbox Series. Ces derniers ont d'ailleurs été optimisés pour améliorer l'expérience de jeu
, ce qui a attiré de nouveaux utilisateurs. Ensuite, les mods sont arrivés pour la version PC. De nombreuses optimisations et des correctifs sur Steam Deck ont également contribué à l'essor du titre.
D'ailleurs, Michael Douse a confié une anecdote étonnante. En effet, Baldur's Gate 3 est si populaire qu'il s'est vendu à 3 exemplaires dans la Cité du Vatican. Même l'entourage du Pape semble conquis par l'épopée proposée par Larian Studios ! Alors si vous n'avez pas encore rejoint l'aventure, le monde de Baldur's Gate 3 n'attend plus que vous.
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