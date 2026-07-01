Un des concepteurs principaux de Baldur's Gate 2 a refusé de faire Baldur's Gate 4

Un ancien développeur de Baldur's Gate 2 a refusé l'offre d'Hasbro et Wizards of the Coast concernant le développement de Baldur's Gate 4.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que le prochain jeu Baldur's Gate, soit très probablement Baldur's Gate 4, ne sera pas développé par Larian Studios. Depuis, Hasbro et Wizards of the Coast sont à la recherche d'un studio qui prendra la relève. D'ailleurs, l'un des concepteurs principaux de Baldur's Gate 2 a refusé de se lancer dans le développement de Baldur's Gate 4.

Un ancien développeur de Baldur's Gate 2 refuse de faire Baldur's Gate 4

En effet, selon les informations dévoilées dans un récent article de PC Gamer, James Ohlen, qui est l'un des co-concepteurs principaux de Baldur's Gate 2, a été contacté par Hasbro et Wizards of the Coast, après l'annonce de Larian Studios. James Ohlen a alors expliqué qu'Hasbro lui a demandé s'il était intéressé pour faire Baldur's Gate 4 :

Le jour où [Chris Cox, PDG de Hasbro] a compris qu'ils n'allaient pas le faire, il m'a appelé. « Salut James, ça te dirait de faire Baldur's Gate 4 ? ». Et je lui ai répondu : « Non, je n'y arriverais pas, et voilà pourquoi ».

D'après James Ohlen, qui travaille actuellement sur Exodus, rivaliser avec Baldur's Gate 3 serait « de la folie » : « Je ne voudrais pas me mesure à ça. Développer Exodus est déjà assez difficile comme ça, mais devoir rivaliser avec Baldur's Gate 3 ? Ce serait de la folie ». Le co-concepteur de Baldur's Gate 2 explique notamment que cela signifierait repartir de zéro, étant donné que Baldur's Gate 3 a été développé sous le moteur maison de Larian Studios.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Un vrai challenge pour le studio qui s'occupera de Baldur's Gate 4

Au vu du succès immense de Baldur's Gate 3, il est normal que certains studios de développement soient effrayés à l'idée de prendre la relève pour Baldur's Gate 4. Faire mieux que le travail de Swen Vincke et de son équipe est une tâche assez ardue, comme le souligne James Ohlen :

Swen restera toujours le maître dans la conception de ce genre de choses. Il est vraiment difficile de la détrôner, tout simplement parce qu'il a tout pour lui : les outils, le savoir-faire institutionnel, l'équipe.

À lire également Un remake de Baldur's Gate 2 serait en préparation

Reste donc à savoir quel studio se lancera dans le développement du potentiel Baldur's Gate 4.