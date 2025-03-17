Balatro lance son propre jeu de cartes : le phénomène indé poursuit sa folle ascension

Phénomène incontournable de l'année 2024, le roguelike Balatro franchit une nouvelle étape en proposant un véritable jeu de cartes physique inspiré directement de son univers déjanté.

Balatro, du succès virtuel au merchandising physique

Un jeu de cartes unique inspiré des Jokers de Balatro

Joker classique

Juggler

Blueprint

Gros Michel

Collaborations prestigieuses et futures mises à jour prometteuses

Le développeur surpris par le succès phénoménal de Balatro

Voir des notes si élevées dans la presse spécialisée me semblait incompréhensible à l'époque

Balatro, un phénomène indé en constante évolution

Depuis sa sortie en février 2024,. Ce roguelike mêlant habilement poker et stratégie affiche aujourd'hui un score exceptionnel de 92 sur OpenCritic.dans les catégories Meilleur Jeu Indépendant et Meilleur Premier Jeu Indé, Balatro confirme mois après mois son statut de phénomène indépendant, cumulant désormais plus de 5 millions de ventes en janvier 2025 Fort de cet engouement durable, le jeu se décline maintenant en plusieurs produits dérivés, dont une peluche à l'effigie du célèbre personnage Jimbo. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle annonce qui risque de ravir les fans du titre :Disponible dès maintenant en précommande sur le site Fangamer au prix de 16 dollars, ce jeu de cartes physique reprend fidèlement l'univers coloré et absurde qui fait le charme du jeu. Il se compose de 52 cartes classiques, ainsi que quatre jokers emblématiques issus directement du roguelike :Avec ce produit dérivé inédit, les joueurs pourront prolonger l'expérience Balatro jusque dans leurs soirées entre amis, apportant une dimension réelle aux mécaniques virtuelles qu'ils affectionnent tant.Si Balatro continue à séduire massivement, c'est aussi grâce à ses nombreuses collaborations réussies. Le jeu a ainsi déjà intégré plusieurs skins inspirés de licences célèbres comme, ou encoreAprès les récents ajouts de décembre 2024 (Friends of Jimbo 3) et février 2025 ( Friends of Jimbo 4 ), l'année en cours verra l'arrivée d'une mise à jour majeure, annoncée par le développeur LocalThunk. Celle-ci promet d'introduire des stratégies inédites et des mécaniques renouvelées, pour relancer l'intérêt des joueurs sur le long terme.Derrière Balatro se cache un unique développeur indépendant, connu sous le pseudonyme LocalThunk. Ce dernier a récemment partagé, avec humour, son étonnement face au succès fulgurant de son titre, expliquant ne pas avoir anticipé un tel engouement.Pourtant, avec plus d'un million de dollars de revenus en seulement huit heures après sa sortie initiale, Balatro a immédiatement dépassé toutes les attentes, confirmant dès ses débuts le potentiel énorme du titre.

La sortie prochaine de ce jeu de cartes physique est une nouvelle preuve du dynamisme exceptionnel dont jouit actuellement Balatro. Entre ses collaborations prestigieuses, ses futures mises à jour de gameplay très attendues, et désormais son merchandising varié, le titre de LocalThunk s'impose plus que jamais comme un incontournable du paysage vidéoludique indépendant.



Avec des ventes toujours florissantes et une communauté toujours plus impliquée, Balatro semble bien parti pour rester longtemps une référence incontournable dans son genre.

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