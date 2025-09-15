Balatro reporte sa mise à jour majeure 1.1

LocalThunk, développeur solo de Balatro, repousse la sortie de l'update 1.1 à 2026. Son objectif, éviter le crunch et continuer à travailler au rythme qui lui permet de rester passionné.

Un développement volontairement ralenti

Je me sens mal de ne pas avoir tenu cette promesse, et je suis désolé.

Un refus du crunch pour préserver la passion

Je préfère travailler lentement, mais de cette façon, j'ai envie de revenir chaque jour à mon clavier, en bonne santé et, je l'espère, toujours aussi enthousiaste dans cinq ans que je le suis aujourd'hui.

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Depuis sa sortie,s'est imposé comme l'un des roguelike les plus marquants de ces dernières années. Attendue par de nombreux joueurs,. Son créateur, LocalThunk, préfère prendre le temps nécessaire afin de préserver son équilibre et la longévité du projet.Dans un billet intitulé « I'm slow », LocalThunk a annoncé qu'il repoussait l'update 1.1 à 2026. Il reconnaît avoiret présente ses excuses à la communauté :Le développeur explique avoir travaillé dans un état de crunch intense avant et après le lancement, enchaînant patchs et portage mobile, ce qui l'a conduit à un burn-out. Aujourd'hui,Selon LocalThunk, le fait de ralentir la cadence est une manière d'éviter que la 1.1 ne soit « la dernière mise à jour du jeu ». Travailler dans de meilleures conditions lui permet de rester créatif et motivé sur le long terme, et ne pas être dégoûté par son jeu. Le créateur insiste sur son souhait de développer dans un cadre sain :Il précise que l'update 1.1 sortira « quand ce sera prêt », mais qu'elle sera gratuite et disponible sur toutes les plateformes. Une bonne nouvelle pour les joueurs, qui ne se lassent toujours pas de Balatro, disponible sur la quasi-totalité des plateformes.