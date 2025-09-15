Balatro reporte sa mise à jour majeure 1.1

LocalThunk, développeur solo de Balatro, repousse la sortie de l'update 1.1 à 2026. Son objectif, éviter le crunch et continuer à travailler au rythme qui lui permet de rester passionné.
Depuis sa sortie, Balatro
s'est imposé comme l'un des roguelike les plus marquants de ces dernières années. Attendue par de nombreux joueurs, la mise à jour 1.1 n'arrivera finalement pas en 2025
. Son créateur, LocalThunk, préfère prendre le temps nécessaire afin de préserver son équilibre et la longévité du projet.
Un développement volontairement ralenti
Dans un billet intitulé « I'm slow
», LocalThunk a annoncé qu'il repoussait l'update 1.1 à 2026. Il reconnaît avoir commis une erreur en annonçant une date de sortie trop tôt
et présente ses excuses à la communauté :
Je me sens mal de ne pas avoir tenu cette promesse, et je suis désolé.
Le développeur explique avoir travaillé dans un état de crunch intense avant et après le lancement, enchaînant patchs et portage mobile, ce qui l'a conduit à un burn-out. Aujourd'hui, il a choisi de revenir à une approche plus libre, traiter Balatro comme un projet hobbyiste, sans contrainte de calendrier
.
Un refus du crunch pour préserver la passion
Selon LocalThunk, le fait de ralentir la cadence est une manière d'éviter que la 1.1 ne soit « la dernière mise à jour du jeu
». Travailler dans de meilleures conditions lui permet de rester créatif et motivé sur le long terme, et ne pas être dégoûté par son jeu. Le créateur insiste sur son souhait de développer dans un cadre sain :
Je préfère travailler lentement, mais de cette façon, j'ai envie de revenir chaque jour à mon clavier, en bonne santé et, je l'espère, toujours aussi enthousiaste dans cinq ans que je le suis aujourd'hui.
Il précise que l'update 1.1 sortira « quand ce sera prêt », mais qu'elle sera gratuite et disponible sur toutes les plateformes. Une bonne nouvelle pour les joueurs, qui ne se lassent toujours pas de Balatro, disponible sur la quasi-totalité des plateformes.
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