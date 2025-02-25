Balatro devient gratuit pour certains, et s'offre une mise à jour

L'un des meilleurs jeux de l'année 2024 arrive sur un nouveau support, le rendant gratuit pour certains joueurs. Le titre s'offre aussi une petite mise à jour.
Balatro
est, sans contestation, l'un des meilleurs jeux de l'année 2024. Notamment parce qu'il a su proposer une expérience totalement originale et surtout très addictive, lui permettant de se vendre par millions et de récolter des avis très positifs. Au fil de l'année, le titre s'est amélioré avec quelques mises à jour cosmétiques, mais le fait qu'il soit payant, bien que très abordable, a pu freiner quelques joueurs.
Bonne nouvelle, Balatro devient en quelque sorte gratuite pour une partie de la communauté, avec son arrivée dans le Game Pass
.
Balatro est disponible dans le Game Pass
Le jeu de cartes roguelike acclamé par la critique devient disponible dès aujourd'hui pour les abonnés, leur offrant une occasion en or de découvrir ce titre addictif
. Développé par LocalThunk, Balatro a conquis des millions de joueurs grâce à son mélange innovant entre poker et roguelike. Disponible sur PC et consoles depuis février 2024, il a rapidement grimpé dans les classements et accumulé de nombreuses récompenses, dont celles de Meilleur jeu indépendant, Meilleur jeu mobile et Meilleur premier jeu aux Game Awards 2024.Son arrivée sur le Game Pass est une opportunité majeure pour celles et ceux qui n'ont pas encore osé se lancer dans l'expérience
. Comme souvent avec le service d'abonnement de Microsoft, cela permettra à une nouvelle vague de joueurs de s'essayer au jeu sans risque financier. Le seul risque ici et de passer plusieurs heures à tenter de faire le meilleur score possible...
Une mise à jour massive avec Friends of Jimbo 4
En plus de son lancement sur le Game Pass, Balatro enrichit encore son contenu avec une nouvelle mise à jour incluant Friends of Jimbo 4
, un pack de cartes introduisant des collaborations avec certaines des plus grandes franchises du jeu vidéo :
- Vault Boy de Fallout
- Ezio d'Assassin's Creed
- Les dirigeants emblématiques de Civilization
- Personnages de Dead by Daylight, Rust, Slay the Princess, Bugsnax et Critical Role
Ce pack s'ajoute à une série déjà bien garnie, qui comprenait auparavant des crossovers avec Warframe, Cyberpunk 2077 et Stardew Valley.
Pour les abonnés Xbox Game Pass, le jeu est disponible dès maintenant. Il ne vous reste plus qu'à tenter votre chance et à plonger dans ce roguelike stratégique et addictif. Pour les autres, il reste disponible sur PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et mobile. Si jamais vous souhaitez l'acquérir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 10,2 € au lieu de 14 €, soit 27 % de réduction.
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