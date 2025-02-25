Balatro devient gratuit pour certains, et s'offre une mise à jour

Mise à jour 1.1 de Balatro : Santé mentale, nouveautés et annulations, le créateur fait le point

Un an après le report de la mise à jour 1.1 de Balatro, son créateur LocalThunk sort du silence. Sur Discord, il s'est confié sur son épuisement professionnel, le développement du futur patch et la fin programmée de son jeu phénomène, privilégiant désormais sa santé mentale.