Un joueur réussit à faire tourner Balatro sur une console Nintendo inattendue

Le phénomène Balatro n'a pas fini de conquérir nos écrans. Après avoir envahi nos PC, nos consoles et même nos smartphones, le célèbre jeu de cartes roguelite s'invite désormais sur une machine mythique des années 2000. Un exploit technique impressionnant qui prouve que ce titre fascinant peut tourner absolument partout.

L'arrivée de Balatro sur le Steam Deck et les mobiles a déjà représenté un véritable danger pour le temps libre de nombreux joueurs. La possibilité de lancer une partie rapide depuis son lit ou à la table d'un café a transformé ce jeu de cartes roguelite en une véritable obsession chronophage depuis sa sortie, début 2024. Un passionné a décidé d'aller encore plus loin en faisant tourner le titre sur une Nintendo DS.

Un bond dans le passé pour le jeu de l'année

Il faut se rendre à l'évidence, la console portable aux deux écrans de Nintendo appartient désormais au monde du rétrogaming. Le modèle DSi, utilisé pour cette prouesse technique, a tout de même été commercialisé en 2008. Bien que Balatro ne soit pas le jeu le plus gourmand du marché en termes de ressources graphiques, il est techniquement impossible de le porter à l'identique sur une machine aussi ancienne sans faire quelques concessions majeures.

C'est ici qu'intervient l'ingéniosité de la communauté. L'utilisateur connu sous le pseudonyme de kooler_duck a trouvé une solution particulièrement élégante. Il a utilisé un demake de Balatro initialement conçu par des fans pour la Game Boy Advance. En passant par un hyperviseur nommé GBARunner2, qui permet de lire les jeux GBA sur les consoles de la famille DS, le joueur a pu lancer le titre sur sa machine modifiée.

« Si l'appareil possède un écran, je jouerai à Balatro dessus », a-t-il expliqué sur Reddit.

Une version allégée mais fascinante

Cet exploit de modding force le respect, surtout lorsqu'il s'agit de faire entrer un concept aussi riche sur un matériel datant de près de 20 ans. Contrairement à la version native disponible sur les plateformes actuelles, cette itération Game Boy Advance s'avère un peu plus facile à lâcher. Pour fonctionner sur un appareil doté d'une puissance de calcul inférieure à celle d'une calculatrice scientifique moderne, le jeu a dû être amputé de plusieurs de ses mécaniques complexes.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Le résultat s'apparente davantage à une démonstration technique, une sorte de version alternative qui imagine ce qu'aurait pu être Balatro s'il était sorti à l'âge d'or du rétrogaming. Les créateurs de ce projet hébergé sur Github précisent bien leurs intentions.

Ce projet est un demake bénévole de Balatro pour la Game Boy Advance, destiné à recréer le jeu aussi fidèlement que possible, y compris tous les éléments visuels qui rendent les parties si satisfaisantes. Il n'est ni affilié ni approuvé par Playstack ou LocalThunk et n'est pas destiné à la vente.

Si jamais vous souhaitez acquérir Balatro, qui est disponible sur la majeure partie des plateforme, tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 10,2 € au lieu de 14 €, soit 27 % de réduction.