Balatro : Après un succès retentissant, la mise à jour 1.1 s'annonce encore meilleure

Balatro, le deckbuilder indépendant qui a conquis les joueurs en 2024, continue de surprendre. Son développeur, Localthunk, annonce fièrement avoir enfin terminé lui-même l'un des défis les plus difficiles du jeu. Une expérience enrichissante qui promet une mise à jour 1.1 encore plus ambitieuse pour cette année 2025.

Une réussite personnelle synonyme de bonnes nouvelles pour les joueurs

Le développeur à l'épreuve de sa propre création

J'ai complété Balatro à 100 %. Atteindre Completionist++ fut une vraie partie de plaisir. Je jouais quelques parties chaque soir avant d'aller dormir, c'est devenu un vrai rituel quotidien.

Vers une mise à jour 1.1 plus aboutie que jamais

Je pense que cette expérience m'a donné tous les outils nécessaires pour mieux concevoir la mise à jour 1.1. Je suis impatient de recommencer ce processus avec les nouveaux contenus qui arriveront bientôt.

Même si les joueurs sont moins présents dansqu'à son apogée, au printemps 2024, il n'en reste pas moins toujours très apprécié et la communauté attend de pied ferme la future mise à jour 1.1, qui devrait ajouter du contenu très intéressant. Maintenant que son développeur, Localthunk, a terminé le jeu à 100 %, des idées lui sont venues pour cette mise à jour attendue.Véritable phénomène indie de l'année dernière, Balatro a su captiver le public grâce à un gameplay facile d'accès mais d'une profondeur stratégique remarquable. Sa mécanique centrée sur les jokers, influençant directement chaque partie, lui a permis de se hisser aisément parmi les meilleurs roguelikes disponibles sur PC.Mais si le succès du jeu est incontestable, il n'en reste pas moins que l'un de ses défis ultimes,(Jusqu'au-boutiste++ en version FR), a donné du fil à retordre à bon nombre de joueurs. Y compris à son créateur.Il y a quelques semaines, Localthunk annonçait déjà avoir récolté, nécessaires pour atteindre le succès tant convoité Completionist++. Une véritable épreuve, qu'il décrivait alors comme « un retour de bâton bien mérité ». Aujourd'hui, le développeur déclare officiellement avoir relevé ce défi avec succès :Cette expérience intensive a permis à Localthunk d'acquérir une nouvelle perspective sur son jeu, en explorant en profondeur toutes ses subtilités stratégiques.Fort de cette expérience approfondie,La promesse est claire : après avoir lui-même expérimenté les combinaisons les plus obscures et complexes du jeu,La mise à jour 1.1 de Balatro, attendue courant 2025, s'annonce déjà incontournable. Rendez-vous ces prochaines semaines pour, peut-être, en apprendre plus à son sujet.