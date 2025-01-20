Balatro continue de se vendre comme des petits pains, les nouveaux chiffres révélés

Disponible depuis moins d'un an, Balatro vient de franchir un nouveau cap de ventes impressionnant.
En moins d'un an, Balatro
a su s'imposer dans l'industrie et a séduit des millions de joueurs à travers le monde. Ce succès remarquable a été annoncé par Harvey Elliott, PDG de Playstack (l'éditeur), lors de sa session à Pocket Gamer Connects London
, où il a salué cet accomplissement comme un moment clé pour l'industrie.
5 millions de ventes pour Balatro
L'un des meilleurs jeu de l'année 2024, disponible sur toutes les plateformes, vient effectivement de passer les 5 millions d'exemplaires vendus à travers le monde
. Une véritable prouesse pour le développeur qui ne s'attendait pas à un tel accueil.
« Vendre cinq millions d'unités de n'importe quel jeu est une étape incroyable qui mérite d'être célébrée. Le faire en moins d'un an, avec un jeu développé par un seul créateur, rend cette réussite encore plus spéciale.
», a déclaré Harvey Elliott. Ce créateur, connu sous le nom de LocalThunk, a vu son travail soutenu par l'équipe de Playstack, qui a contribué à amplifier le succès du jeu
.
Depuis son lancement en février 2024 sur PC et consoles, suivi de son arrivée sur mobile le 26 septembre 2024, Balatro a accumulé les honneurs. Lors des Game Awards, il a remporté plusieurs distinctions, dont le jeu mobile de l'année, le meilleur premier jeu indépendant et le jeu indépendant de l'année. Il était également nommé dans la catégorie du meilleur jeu de l'année, mais ne l'a pas remporté, ce qui aurait été tout bonnement incroyable.
Un gameplay captivant
Avec son concept innovant basé sur la création de mains de poker, de combos de cartes, et des affrontements contre des « Boss Blinds », Balatro a su séduire un public varié. Lors de sa sortie mobile, il a généré un million de dollars dès la première semaine, témoignant de son attrait universel
.
Avec ce succès éclatant, Balatro se positionne comme un exemple phare de ce qu'un jeu indépendant peut accomplir, même face à une industrie compétitive. Même s'il a eu des bâtons dans les roues, avec une notation PEGI 18
.
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