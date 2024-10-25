Balatro s'enrichit avec du contenu Stardew Valley, Cyberpunk 2077, Slay the Spire et Binding of Isaac gratuitement

Un joueur réussit à faire tourner Balatro sur une console Nintendo inattendue

Le phénomène Balatro n'a pas fini de conquérir nos écrans. Après avoir envahi nos PC, nos consoles et même nos smartphones, le célèbre jeu de cartes roguelite s'invite désormais sur une machine mythique des années 2000. Un exploit technique impressionnant qui prouve que ce titre fascinant peut tourner absolument partout.