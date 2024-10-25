Balatro s'enrichit avec du contenu Stardew Valley, Cyberpunk 2077, Slay the Spire et Binding of Isaac gratuitement

L'un des meilleurs jeux de l'année vient de recevoir une petite mise à jour, ajoutant encore du contenu gratuitement basé sur d'autres licences.
Après avoir publié une petite mise à jour à la fin de l'été, permettant d'ajouter un premier lot de collaborations à Balatro
, une deuxième vient d'arriver et ne manquera de ravir les joueurs amateurs de ces licences, qui aiment également Balatro
, assurément l'un des meilleurs jeux de cette année 2024.
De nouveaux skins pour les cartes de Balatro
Le contenu continue de s'élargir avec le lancement du pack Friends of Jimbo 2
, une nouvelle collection d'illustrations inspirées par des titres emblématiques comme Cyberpunk 2077, Slay the Spire, The Binding of Isaac, et Stardew Valley
. Cette mise à jour, gratuite pour tous les joueurs, fait suite au succès de la première collaboration qui incluait déjà des cartes à l'effigie de Geralt (The Witcher) et de Dave the Diver
. LocalThunk, développeur solo de Balatro, et Playstack ont une nouvelle fois uni leurs forces pour offrir une expérience encore plus unique aux fans.
Les joueurs pourront maintenant décorer leurs cartes avec des personnages emblématiques tels que Johnny Silverhand de Cyberpunk 2077, les héros Slay the Spire Ironclad, Silent et Defect, ou encore les villageois de Stardew Valley, comme Pierre, Lewis et Marnie
. Le pack n'apporte pas de modifications au gameplay, mais introduit des touches visuelles pour les amateurs de ces franchises.
Après le succès du premier pack cet été, nous savions que nous voulions intégrer encore plus de partenaires à l'aventure. De plus, Eric Barone, créateur de Stardew Valley, a personnellement illustré les cartes de son jeu pour Balatro, affirmant être honoré de voir son univers rejoindre ce jeu à succès.
- Wout van Halderen, manager PR de Playstack
Après ce nouveau pack, nous pouvons espérer que d'autres licences s'invitent dans Balatro. Le titre accueillera, quoi qu'il arrive, une mise à jour de gameplay au début de l'année 2025.
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