Balatro : Pourquoi le jeu n'a aucun DLC payant ? La réponse hilarante du développeur

Depuis sa sortie en 2024, Balatro connaît un succès impressionnant, avec plus de 5 millions d'exemplaires vendus et des mises à jour gratuites régulières incluant des collaborations avec des licences célèbres comme Assassin's Creed ou Fallout. Pourtant, le développeur LocalThunk refuse catégoriquement de proposer des DLC payants. Sa raison ? Une honnêteté hilarante mais percutante sur les réseaux sociaux.
De nombreux jeux, même indépendants, se sont mis à la mode du DLC payant. Parfois pour ajouter du contenu non négligeable pour une somme dérisoire, mais dans d'autres cas, ce contenu supplémentaire a un coût important, ce qui n'est pas forcément bien vu par les joueurs. Le développeur de la pépite Balatro, le jeu de cartes, explique pourquoi il n'en a jamais proposé
, et qu'il continuera à faire des mises à jour gratuites.
Une déclaration franche et drôle
Dans une série de publications sur Bluesky
, le créateur de Balatro, connu sous le pseudo LocalThunk
, explique sans détour pourquoi son jeu n'a ni microtransactions, ni Season Pass, ni DLC payant
, tout en livrant une critique pleine d'humour :
La vraie raison pour laquelle il n'y a ni microtransactions, ni Season Pass, ni pubs, ni 100 DLC dans Balatro, ce n'est pas seulement par éthique. Quand je joue à des jeux remplis de tout ça, ça me donne juste envie de mettre mon ordinateur au lave-vaisselle et de lancer le cycle intensif.
The honest reason I don't have microtransactions/season pass/ads/100 DLCs/etc in Balatro isn't just about the ethics of those practices but because when I play other games that have those things it makes me want to put my computer in the dishwasher and set it to pots & pans
— localthunk (@localthunk.com) 4 juin 2025 à 00:42
Une réponse honnête et drôle, mais qui touche aussi à une réalité souvent oubliée dans l'industrie actuelle.
Les DLC payants, une expérience utilisateur gâchée ?
Si la plupart des joueurs se sont malheureusement habitués à ces pratiques commerciales, LocalThunk soulève une réflexion intéressante
: ces DLC et Season Pass imposés dès le début du jeu peuvent véritablement nuire à l'expérience utilisateur.
Pour lui, bombarder les joueurs de publicités pour du contenu additionnel dès leur premier contact avec un jeu risque de gâcher complètement leur première impression. Le développeur souligne ainsi : « Je comprends pourquoi les gens ajoutent ces choses, mais cela détruit l'expérience utilisateur quand le joueur est constamment bombardé par des écrans inutiles avant même d'avoir commencé à jouer.
»
Une critique pertinente à l'heure où de nombreux jeux modernes saturent les joueurs de messages promotionnels dès le lancement.
Un succès qui se passe très bien de DLC
Balatro démontre par son succès éclatant qu'il est possible de prospérer sans céder à ces pratiques commerciales répandues
. Avec plus de 5 millions de ventes, le jeu bénéficie déjà d'une solide popularité sans avoir besoin d'ajouter des contenus payants pour rentabiliser son développement ou prolonger artificiellement sa durée de vie.
LocalThunk prévoit d'ailleurs de continuer à proposer gratuitement d'autres mises à jour, apportant des crossovers, en restant fidèle à son modèle économique transparent et apprécié par sa communauté.
Dans une industrie où les joueurs se sentent souvent submergés par les microtransactions, l'approche adoptée par Balatro est non seulement rafraîchissante mais également très appréciée
. Le développeur prouve ainsi qu'un jeu peut parfaitement prospérer sans recourir à des pratiques jugées prédatrices par beaucoup.
Un modèle simple, honnête et efficace, qui contribue au succès durable de ce titre désormais incontournable. Si jamais vous souhaitez acquérir Balatro tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 10,2 € au lieu de 14 €, soit 27 % de réduction.
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