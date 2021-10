Avowed serait proche de sa version alpha, et proposerait bien des combats à deux mains

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Obsidian nous a révélé l'un de ses projets en juillet 2020 :, qui n'a bien évidemment pas manqué d'interpeller les joueurs, notamment celles et ceux qui ont un faible pour la saga The Elder Scrolls. Récemment Phil Spencer a précisé que ce dernier était bien différent de la licence de Bethesda , même s'il va posséder des points communs avec elle, notamment Skyrim.Depuis l'annonce, les développeurs ont dévoilé très peu d'informations, pour ne pas dire aucune,. Toutefois, une nouvelle rumeur, fiable, est apparue via Windows Central , donnant quelques détails non négligeables sur ce que devrait proposer le RPG fantasy, qui serait très proche d'atteindre sa version alpha. Par exemple, pour en revenir au parallèle avec Skyrim, et comme nous l'avions vu dans la bande-annonce,. Cela permettra, par exemple, d'attaquer et de se défendre en même temps, ou alors de lancer des sorts ou utiliser des armes à deux mains, telles que des arcs. Il y aurait également un système de classes affectant de manière assez importante le gameplay.Côté environnement,. De nombreux éléments du décor devraient également être destructibles s'ils subissent des dégâts. Mettre le feu à endroit le ferait se rependre et endommagerait donc la pièce ou la zone. Enfin, toujours selon Windows Central, les joueurs auront la possibilité de nager.Bonne nouvelle également, le moteur utilisé est une version améliorée de celui de The Outer Worlds. Espérons avoir un premier aperçu, avec du gameplay, assez vite. Peut-être pour les Game Awards 2021 , dont la sortie pourrait ne pas avoir lieu avant 2024 , est une exclusivité PC et Xbox.