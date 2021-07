Avowed est « très différent » de The Elder Scrolls selon Phil Spencer

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



, notamment parce qu'il peut se rapprocher de ce que fait Bethesda avec The Elder Scrolls, dont un nouvel épisode a été annoncé il y a trois ans. Cependant, Phil Spencer, le grand patron de Xbox, se veut plus mesuré, et a expliqué qu'Selon lui, les deux jeux sont « très différents » etva « faire une entrée impressionnante », grâce à certaines mécaniques uniques qui seront présentes. Bien qu'il reste très discret, il s'est étendu sur le sujet,, qui sera lui aussi incroyable : « The Elder Scrolls 6 est plus éloigné et quand il sortira, je pense qu'il sera incroyable. Avowed sera un RPG basé sur la fantaisie, mais il y aura quelques différences distinctes par rapport à ce que TES a fait. Celui-ci se déroule évidemment dans le monde de Pillars of Eternity. »Phil Spencer conclut son passage sur ce sujet en nous indiquant qu'Obsidian prenait le temps de faire les choses, l'objectif étant bien entendu d'en faire le meilleur jeu du studio. Toutefois, même si sa sortie semble assez éloignée, probablement pas avant la fin de l'année 2022 au plus tôt,La sortie d'est pour rappel programmée sur PC et Xbox Series.