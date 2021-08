Avowed ne devrait pas sortir avant 2024

Avowed ne devrait pas paraître avant 2024

D'après les dernières fuites,, le RPG à la première personne,, soit, à l'heure où nous écrivons ces lignes, dans environ trois ans. Si l'utilisateurqui a annoncé cette nouvelle a assuré que, il n'est en revanche pas en mesure de prouver la qualité de cette information.Bien que la publication Reddit ait été supprimée par les modérateurs du forum, nous avons pu, grâce à Alfa Beta , récolter quelques informations de ces nouvelles fuites. Tout d'abord, selon la source de l'utilisateur Reddit,, et ne sera pas terminé avant au moins l'année 2024. Par ailleurs,, patron de, avait annoncé en juillet dernier que les développeurs d'Avowed prenaient le temps de faire les choses , l'objectif étant d'en faire le meilleur jeu du studio.D'autre part, toujours selon le post Reddit, le titre devrait bénéficier d'une immense carte pour son monde ouvert, et ressemblerait davantage à The Outer Worlds , un autre jeu d', et non pas à The Elder Scrolls: Skyrim . Cela viendrait confirmer en partie les dires du patron de Xbox qui avait déclaré qu'Pour rappel, Avowed devrait sortir en exclusivité sur les Xbox Series et sur PC, avec une fenêtre de sortie qui, d'après les rumeurs, serait aux alentours de 2024.