Avowed se détaille à nouveau à quelques jours de sa sortie

Pour piquer un peu plus la curiosité des joueurs, Avowed continue de présenter ses fonctionnalités, ses atouts et ses clins d'œil à Pillars of Eternity.
Prenant place dans le même univers que les jeux Pillars of Eternity, Avowed
sera disponible à partir du 18 février 2025 sur PC et sur Xbox Series.
À deux semaines de sa sortie, les plus impatients réunissent toutes les informations déjà connues pour préparer au mieux leurs premiers pas dans le monde d'Éora.
Fin janvier, les joueurs apprenaient que leur personnage posséderait un passé ayant une influence sur leurs interactions en jeu
. Ils découvraient également les multiples options de l'outil de création de héros, la diversité des espèces rencontrées
et que le titre proposerait 10 fins différentes au minimum. Mais dans une récente session de questions-réponses, la Game director Carrie Patel a donné de nouveaux détails sur le contenu d'Avowed.
De la trahison, des caméos, l'absence de romance et plus encore à venir dans Avowed
Dans la vidéo partagée sur la chaîne YouTube MinnMax
, Carrie Patel donne tout d'abord des détails techniques sur Avowed. Elle rappelle notamment que le jeu n'est pas un open-world
. Cependant, il possède plusieurs grandes zones ouvertes offrant davantage de liberté à votre personnage. D'ailleurs, plusieurs niveaux ont été conçus avec la mécanique de coup de pied en tête et un environnement partiellement destructible.
Ensuite, elle détaille certains des éléments qui seront liés à votre héros. En fonction de vos préférences, ce dernier pourra utiliser simultanément deux armes différentes, il pourra trahir sa patrie et même aller plus loin en choisissant de se battre aux côtés de l'antagoniste du jeu.
Si plusieurs caméos provenant de la saga Pillars of Eternity sont confirmés, votre personnage ne pourra pas tomber amoureux ou développer une romance avec les personnes qu'il rencontre.
Enfin, les derniers détails donnés concernent le futur du titre ainsi que ses capacités techniques. Carrie Patel précise qu'Avowed peut tourner « jusqu'à 60 FPS » sur Xbox Series X, que le titre pourra avoir des DLC après son lancement mais qu'en parallèle, il ne proposera aucune microtransaction
. Tous ces détails risquent de titiller un peu plus la patience des héros d'Éora, même s'il ne reste plus que quelques jours à patienter avant de découvrir Avowed. Pour conclure, rappelons que les abonnés au Xbox Game Pass pourront découvrir le titre gratuitement dès son lancement.
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