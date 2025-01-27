Avowed détaille son créateur de personnage et ses options atypiques

La création de personnage est l'une des étapes primordiales d'un jeu vidéo. Mais dans Avowed, celui-ci proposera une fonctionnalité surprenante qui n'influencera pas votre classe.
Prévu pour le 18 février 2025 sur PC et Xbox Series
, Avowed
est un action-RPG qui proposera une aventure dans l'univers de Pillars of Eternity. Mais avant de faire ses premiers pas dans ce type de titre, il est de coutume de créer son personnage. Avowed n'échappera pas à la tradition en proposant un outil de création de personnage riche en propositions décalées, y compris des cheveux intégrant des éléments organiques. Cependant, l'éditeur physique n'est pas le seul détail qui permettra à votre héros de se démarquer.
Vos origines, un détail à ne pas négliger dans la création de personnage d'Avowed
Sur son compte officiel X/Twitter, le jeu a partagé une caractéristique propre à son éditeur de personnage : le choix d'un background.
Dans ce cas de figure, il s'agit d'une petite histoire liée à vos origines ou à votre passé. L'image partagée sur le réseau social indique que les joueurs auront le choix entre 5 options différentes
:
- Érudit des arcanes
- Augure de la Cour
- Noble Scion
- Éclaireur d'avant-garde
- Héros de guerre
Ces backgrounds pourraient supposer qu'ils ont une influence sur la classe de votre personnage. Pourtant, Avowed ne propose pas de système de classe traditionnel, comme c'est le cas dans la majorité des RPG.
Vous pourrez donc, indépendamment de votre choix initial, répartir vos points de compétence comme vous le souhaitez
dans les arbres du combattant, du ranger et du sorcier. De fait, le choix de ce passé sera plus anecdotique, mais pourra trancher radicalement avec votre rôle. Vous pourrez donc imaginer un personnage né dans une maison noble, mais devenu Ranger à la solde de l'Empereur.
En revanche, ce passé influencera la manière dont vous percevront les personnages que vous rencontrez
. Il faudra donc faire attention à ce détail car si vos racines ne jouent pas en votre faveur, vous pourriez bien devoir affronter plus de menaces que nécessaire. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander selon différentes éditions, et l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose pour la somme de 49,99 € au lieu de 50 €, soit 0 % de réduction.
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