Avowed détaille son créateur de personnage et ses options atypiques

La création de personnage est l'une des étapes primordiales d'un jeu vidéo. Mais dans Avowed, celui-ci proposera une fonctionnalité surprenante qui n'influencera pas votre classe.

Vos origines, un détail à ne pas négliger dans la création de personnage d'Avowed

Érudit des arcanes

Augure de la Cour

Noble Scion

Éclaireur d'avant-garde

Héros de guerre

You hail from the Aedyran Empire but who exactly are you, Envoy? Stranger still, you have never learned which god touched your soul.



In the Character Creation menu, you'll have the opportunity to customize your Godlike character and choose a background that will shape how the… pic.twitter.com/NKIWwOcIEx — Avowed (@AvowedtheGame) January 23, 2025

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