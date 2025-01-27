Avowed détaille son créateur de personnage et ses options atypiques

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 27 janvier 2025 à 16h25
La création de personnage est l'une des étapes primordiales d'un jeu vidéo. Mais dans Avowed, celui-ci proposera une fonctionnalité surprenante qui n'influencera pas votre classe.
Avowed détaille son créateur de personnage et ses options atypiques
Prévu pour le 18 février 2025 sur PC et Xbox SeriesAvowed est un action-RPG qui proposera une aventure dans l'univers de Pillars of Eternity. Mais avant de faire ses premiers pas dans ce type de titre, il est de coutume de créer son personnage. Avowed n'échappera pas à la tradition en proposant un outil de création de personnage riche en propositions décalées, y compris des cheveux intégrant des éléments organiques. Cependant, l'éditeur physique n'est pas le seul détail qui permettra à votre héros de se démarquer. 

Vos origines, un détail à ne pas négliger dans la création de personnage d'Avowed

Sur son compte officiel X/Twitter, le jeu a partagé une caractéristique propre à son éditeur de personnage : le choix d'un background. Dans ce cas de figure, il s'agit d'une petite histoire liée à vos origines ou à votre passé. L'image partagée sur le réseau social indique que les joueurs auront le choix entre 5 options différentes
  • Érudit des arcanes
  • Augure de la Cour
  • Noble Scion
  • Éclaireur d'avant-garde
  • Héros de guerre
Ces backgrounds pourraient supposer qu'ils ont une influence sur la classe de votre personnage. Pourtant, Avowed ne propose pas de système de classe traditionnel, comme c'est le cas dans la majorité des RPG.


Vous pourrez donc, indépendamment de votre choix initial, répartir vos points de compétence comme vous le souhaitez dans les arbres du combattant, du ranger et du sorcier. De fait, le choix de ce passé sera plus anecdotique, mais pourra trancher radicalement avec votre rôle. Vous pourrez donc imaginer un personnage né dans une maison noble, mais devenu Ranger à la solde de l'Empereur.

En revanche, ce passé influencera la manière dont vous percevront les personnages que vous rencontrez. Il faudra donc faire attention à ce détail car si vos racines ne jouent pas en votre faveur, vous pourriez bien devoir affronter plus de menaces que nécessaire. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander selon différentes éditions, et l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose pour la somme de 49,99 € au lieu de 50 €, soit 0 % de réduction.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

La suite d'Avowed annulée, pour se consacrer sur un nouveau Fallout
Avowed 09 juillet 2026

La suite d'Avowed annulée, pour se consacrer sur un nouveau Fallout

Microsoft réorganise violemment ses studios. Selon de récentes indiscrétions, XBOX aurait annulé la suite de Avowed pour forcer Obsidian Entertainment à développer un nouveau jeu Fallout. Ce projet très attendu serait dirigé par Josh Sawyer, l'homme derrière le légendaire épisode New Vegas.
Avowed gâté pour son anniversaire avec l'arrivée de la version PS5 et la mise à jour 2.0
Avowed 18 février 2026

Avowed gâté pour son anniversaire avec l'arrivée de la version PS5 et la mise à jour 2.0

Cela fait officiellement un an qu'Avowed est disponible sur PC et consoles Xbox Series. Pour célébrer son premier anniversaire, le titre s'offre deux nouveautés majeures avec notamment son ajout au catalogue PlayStation 5.
Les créateurs d'Avowed face à un bilan 2025 difficile, mais cette franchise se démarque
Avowed 04 février 2026

Les créateurs d'Avowed face à un bilan 2025 difficile, mais cette franchise se démarque

En 2025, Obsidian Entertainment a sorti 3 jeux à quelques mois d'intervalle, dont Avowed sur lequel Xbox Game Studios avait beaucoup misé. Mai à l'heure du bilan, un constat ressort : le titre n'a pas eu le succès escompté.

commentaire (0)