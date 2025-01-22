Avowed fait le tour des espèces d'Eora, que les joueurs vont rencontrer



le 22 janvier 2025 à 17h30 Publié par Corentin Rimbert le 22 janvier 2025 à 17h30

Dans le but de présenter le monde d'Avowed aux joueurs, Obsidian lance une série de vidéos. La première présente les différentes espèces d'Eora, le monde du jeu.