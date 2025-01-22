Avowed fait le tour des espèces d'Eora, que les joueurs vont rencontrer

Dans le but de présenter le monde d'Avowed aux joueurs, Obsidian lance une série de vidéos. La première présente les différentes espèces d'Eora, le monde du jeu.
Comme vous le savez peut-être, Avowed
se situe dans le même univers que Pillars of Eternity. Ce n'est donc pas étonnant si le nom d'Eora vous est familier, puisque nous le retrouvons dans la licence. Il s'agit du monde où vont se dérouler les événements, et plusieurs espèces dotées d'une intelligence supérieure le peuplent. C'est ce qu'a décidé de présenter, dans une belle vidéo, Obsidian
.
Présentation des espèces d'Avowed
Dans cette vidéo, nous apprenons notamment que la mort ne signifie pas la fin, mais le début d'un tout nouveau chapitre
, et ce, pour tout le monde. Les habitants d'Eora sont appelés les Kith, et ces dernières regroupent cinq espèces principales
, et une sixième qui sort du lot :
- Humains :
- Les plus nombreux.
- Répartis dans le Dyrwood, l'Empire Aedyran, Old Vailia et les Républiques Vailiennes.
- Connus pour leur force d'âme et leur volonté, bien qu'ils ne soient ni les plus grands ni les plus forts.
- Aumaua :
- Les plus imposants physiquement.
- Aptitude naturelle pour la mer, souvent présents dans l'archipel de Deadfire et Rauatai.
- Orlans :
- Petits, avec de grandes oreilles, une peau bicolore et une fourrure.
- Célèbres pour leur intelligence et leur stratégie. Ils habitent Eir Glanfath et les plaines d'Ixamitl.
- Nains :
- Voyageurs et explorateurs infatigables.
- Réputés pour leur ténacité et leur force. Présents dans le Dyrwood et les Républiques Vailiennes.
- Elfes :
- Élancés, vifs et perspicaces.
- Dominent Eir Glanfath et The White that Wends.
En complément, nous retrouvons les Godlikes, des êtres rares et mystiques qui naissent parmi les Kith
, mais dotés d'attributs divins. Ces derniers étaient auparavant à la fois craints et admirés, mais leur présence est de plus en plus rare.Avowed
arrivera le 18 février sur PC et Xbox Series, mais aussi dans le Game Pass. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander selon différentes éditions, et l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose pour la somme de 49,99 € au lieu de 50 €, soit 0 % de réduction.
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