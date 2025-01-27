Ubisoft contraint de fermer l'un de ses studios européens

Face à une situation financière difficile, Ubisoft a dû faire des choix en vue de garantir une forme de stabilité. Mais cela se traduit par de nombreuses réductions d'effectifs et une nouvelle fermeture.
Depuis plusieurs années, la valeur boursière d'Ubisoft n'a cessé de chuter. Les faibles performances de ventes des grands titres de 2024 et les polémiques liées au lancement d'Assassin's Creed Shadows
ont fortement impacté les projets en cours. En vue de redresser la situation, plusieurs rumeurs évoquent une collaboration entre l'éditeur et le géant chinois Tencent. Mais pour l'heure, l'éditeur effectue plusieurs restructurations ciblant plusieurs de ses studios européens
.
Plus de 180 emplois supprimés dans les studios européens d'Ubisoft
Dans un entretien accordé à Eurogamer,
l'un des porte-parole d'Ubisoft a déclaré que « Dans le cadre de nos efforts continus pour prioriser les projets et réduire les coûts afin d'assurer la stabilité à long terme d'Ubisoft, nous avons annoncé des restructurations ciblées à Ubisoft Düsseldorf, Ubisoft Stockholm et Ubisoft Reflections, ainsi que la fermeture définitive du site d'Ubisoft Leamington
».
Les 50 employés d'Ubisoft Leamington avaient, entre autres, travaillé sur le développement de titres comme Far Cry 5, Avatar: Frontiers of Pandora
, Skulls & Bones ainsi que Star Wars Outlaws
. En plus de cette fermeture, 135 personnes travaillant dans les autres studios mentionnés vont être licenciées. Au total, 185 emplois sont supprimés
.
Les suppressions de poste et la fermeture du studio de Leamington
viennent s'ajouter aux multiples événements de ce type survenus au cours des 5 derniers mois. Après l'annulation de XDefiant, les bureaux d'Ubisoft situés à San Francisco et à Osaka avaient connu un sort similaire
. Il faut désormais espérer que la sortie d'Assassin's Creed Shadows permette à Ubisoft de redresser la barre, sous peine de perdre plusieurs autres de ses succursales mondiales.
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