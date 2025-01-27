Ubisoft contraint de fermer l'un de ses studios européens



le 27 janvier 2025 à 18h34 Publié par Justine Manchuelle le 27 janvier 2025 à 18h34

Face à une situation financière difficile, Ubisoft a dû faire des choix en vue de garantir une forme de stabilité. Mais cela se traduit par de nombreuses réductions d'effectifs et une nouvelle fermeture.