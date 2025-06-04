Ubisoft annule son Ubisoft Forward en 2025, une première depuis son lancement

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 juin 2025 à 17h07
Pour la première fois depuis son lancement en 2020, Ubisoft n'organisera pas son traditionnel événement annuel, l'Ubisoft Forward.
Ubisoft annule son Ubisoft Forward en 2025, une première depuis son lancement
L'information a été confirmée par un représentant d'Ubisoft auprès du journaliste Stephen Totilo (Game File). La décision a surpris les joueurs, habitués à découvrir les plus grandes annonces de l'éditeur lors de cet événement phare.

Une absence remarquée

ubisoft-forward
L'Ubisoft Forward était devenu un rendez-vous incontournable chaque année pour l'entreprise française. Cette absence marque donc un changement notable dans sa stratégie de communication, préférant désormais privilégier d'autres événements tels que le Summer Game Fest, ou encore la gamescom, dans le but de montrer ses prochaines sorties.

Ubisoft Forward, which has been a digital and in-person showcase for the company's games just about every June, isn't happening this year. A company rep tells me Ubisoft will participate in IGN Live (June 7-8) and PC Gaming Show (June 8) and will also be at GamesCom

— Stephen Totilo (@stephentotilo.bsky.social) 4 juin 2025 à 01:03
Le représentant d'Ubisoft explique que « Nous sommes toujours impatients d'échanger avec nos joueurs et de présenter nos jeux. Nous continuons à explorer différentes possibilités pour partager nos actualités et avons hâte de fournir davantage d'informations ultérieurement. »

Les raisons derrière cette décision

Cette annulation s'explique principalement par deux raisons majeures :
  • Un calendrier de sorties limité en 2025, rendant peu pertinent un événement dédié uniquement à Ubisoft.
  • Une volonté de réduire les coûts, en privilégiant la participation à des événements collectifs plutôt que l'organisation coûteuse d'un événement autonome.
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En effet, Ubisoft a récemment lancé Assassin's Creed Shadows en mars dernier et prévoit une extension pour ce jeu d'ici la fin de l'année. Ses autres grands projets actuellement connus sont encore loin d'être prêts à être dévoilés en détail et pourrait expliquer pourquoi Ubisoft ne souhaite pas organiser une conférence majeure, qui mettrait des jeux en avant qui ne sont pas programmés avant l'année prochaine :
  • Anno 117 : Pax Romana
  • Heroes of Might & Magic : Olden Era
  • Le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps
  • Un nouveau Ghost Recon sous le nom de code Project Over
  • Le remake du premier Splinter Cell
  • D'autres titres issus de l'univers Assassin's Creed

Une restructuration majeure

Cette annonce survient également après l'importante décision d'Ubisoft prise en mars dernier de créer une nouvelle filiale en partenariat avec Tencent. Cette filiale se concentrera principalement sur les trois grandes licences que sont Assassin's Creed, Far Cry et Tom Clancy's Rainbow Six.

ubisoft
Cette nouvelle organisation, soutenue financièrement par Tencent, ambitionne de renforcer la créativité et d'augmenter les investissements autour de ces franchises. À ce jour, Ubisoft n'a pas encore détaillé concrètement comment fonctionnera cette nouvelle structure, ce qui pourrait aussi expliquer en partie pourquoi l'entreprise préfère temporiser sur ses annonces majeures en 2025.

Néanmoins, cela ne veut pas dire que nous n'entendrons pas parler d'Ubisoft ces prochains jours, puisque plusieurs annonces devraient être faites à l'occasion des conférences du mois de juin 2025. Mais aussi plus tard cet été, lors de la gamescom.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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