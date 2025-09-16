Traque sur Awaji Assassin's Creed Shadows : Comment accéder à l'extension ?

Si vous désirez vous lancer dans le DLC Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows, sachez que nous vous expliquons comment accéder à cette extension.

Comment accéder à l'extension Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows ?

Les conditions à respecter pour débuter le DLC Traque sur Awaji de Shadows

Avoir terminé la quête personnelle de Naoe.

Avoir fini la quête personnelle de Yasuke.

Avoir achevé la quête personnelle de Junjiro.

Avoir mené la quête « Dans la lumière » à son terme. Celle-ci est donnée par Tomiko, et est proposée une fois les trois conditions ci-dessus remplies.



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Lancer le DLC Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows







Comme vous le savez probablement déjà,s'est doté, le 16 septembre 2025, de(« Claws of Awaji » dans la langue de Shakespeare). Ce contenu additionnel propose ainsi aux joueurs et aux joueuses de se rendre sur l'île d'Awaji, dans la baie d'Osaka, et de réaliser différentes quêtes. Beaucoup de personnes au sein de la communauté ont prévu de se plonger dans ce DLC, mais ne savent pas forcément comment le lancer.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons, tout en vous apportant des informations à propos des prérequis à respecter.exige, en effet, d'avoir effectué plusieurs actions bien spécifiques et surtout d'avoir de nombreuses heures de jeu à son actif. D'après les informations dévoilées par Ubisoft, voici les prérequis pourNormalement, si vous avez effectué toutes les quêtes listées ci-dessus, vous pouvezSi vous respectez tous ces prérequis, vous pouvez entreprendre votre périple vers l'île d'Awaji, disponible via, qu'il convient, bien évidemment, de télécharger au préalable. Dès que c'est le cas, lancez le jeu et rendez-vous dans votre Repaire (à Settsu) et cherchez le contact d'Hanzo. Parlez-lui pour obtenir une quête, à l'issue de laquelle vousRappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.est gratuite pour tous les joueurs et joueuses ayant précommandé le jeu de base. Autrement, selon les dernières informations connues, ledit DLC est vendu aux alentours de 25 € sur les différents stores.