Traque sur Awaji Assassin's Creed Shadows : Comment accéder à l'extension ?

Si vous désirez vous lancer dans le DLC Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows, sachez que nous vous expliquons comment accéder à cette extension.
Comme vous le savez probablement déjà, Assassin's Creed Shadows
s'est doté, le 16 septembre 2025, de l'extension Traque sur Awaji
(« Claws of Awaji » dans la langue de Shakespeare). Ce contenu additionnel propose ainsi aux joueurs et aux joueuses de se rendre sur l'île d'Awaji, dans la baie d'Osaka, et de réaliser différentes quêtes. Beaucoup de personnes au sein de la communauté ont prévu de se plonger dans ce DLC, mais ne savent pas forcément comment le lancer.
Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment accéder à l'extension Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows
, tout en vous apportant des informations à propos des prérequis à respecter.
Comment accéder à l'extension Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows ?
Les conditions à respecter pour débuter le DLC Traque sur Awaji de Shadows
Accéder à l'extension Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows
exige, en effet, d'avoir effectué plusieurs actions bien spécifiques et surtout d'avoir de nombreuses heures de jeu à son actif. D'après les informations dévoilées par Ubisoft, voici les prérequis pour lancer le DLC Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows
:
- Avoir terminé la quête personnelle de Naoe.
- Avoir fini la quête personnelle de Yasuke.
- Avoir achevé la quête personnelle de Junjiro.
- Avoir mené la quête « Dans la lumière » à son terme.
- Celle-ci est donnée par Tomiko, et est proposée une fois les trois conditions ci-dessus remplies.
Normalement, si vous avez effectué toutes les quêtes listées ci-dessus, vous pouvez accéder à l'extension Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows
.
Lancer le DLC Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows
Si vous respectez tous ces prérequis, vous pouvez entreprendre votre périple vers l'île d'Awaji, disponible via l'extension Traque sur Awaji d'Assassin's Creed Shadows
, qu'il convient, bien évidemment, de télécharger au préalable. Dès que c'est le cas, lancez le jeu et rendez-vous dans votre Repaire (à Settsu) et cherchez le contact d'Hanzo. Parlez-lui pour obtenir une quête, à l'issue de laquelle vous débuterez véritablement l'extension Traque sur Awaji de Shadows
.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. L'extension Traque sur Awaji
est gratuite pour tous les joueurs et joueuses ayant précommandé le jeu de base. Autrement, selon les dernières informations connues, ledit DLC est vendu aux alentours de 25 € sur les différents stores.
commentaires (9)
Assurez-vous de bien avoir téléchargé le DLC, depuis le store adéquat (PS Store, Microsoft Store, Steam, etc.). Après ce téléchargement, vous devriez voir le contact d'Hanzo (non Hanzo lui-même) près du bâtiment principal du Repaire. Il faut bien entendu avoir rempli les conditions également signalées dans l'article.
Même chose ici tout est fait et c est gris et hanzo pas la
Pareil aucune mission disponible au repère
Pas de contact avec hanzo
Pourtant j ai eu la mission pour le bo
Avez-vous bien téléchargé le DLC au préalable ? Car si vous remplissez les conditions, vous devriez y avoir accès.
Jeu terminé même les quêtes annexes, jeu pré commandé aucun accès à la quête d'hanzo personne au repaire
Jeu terminé même les quêtes annexes, jeu pré commandé aucun accès à la quête d'hanzo personne au repaire
Étrange car j'ai pu y accéder après avoir réalisé les actions nécessaires (conditions à respecter), téléchargé/installé le DLC, puis m'être rendu au Repaire pour parler avec le contact d'Hanzo.
malgré les quêtes terminées aucun accès au DLC il n'y a personne au repaire il y a surement un bug mais personne ne le dis , annonce fake le dlc ne fonctionne pas
Impossible de faire ce dlc,j ai bien fait les conditions demandées,mon jeu a été précommande et malgré cela la carte est grisé impossible de s y rendre!!