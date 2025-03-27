Tencent investit plus d'un milliard de dollars dans Assassin's Creed et d'autres franchises d'Ubisoft

C'est un véritable tremblement de terre dans l'industrie du jeu vidéo : Tencent vient d'acquérir 25 % d'une nouvelle filiale d'Ubisoft regroupant Assassin's Creed, Rainbow Six et Far Cry, pour une somme dépassant le milliard de dollars. Une décision stratégique majeure qui redessine l'avenir des franchises phares de l'éditeur français.
Un partenariat colossal pour trois franchises majeures
Selon un mémo interne du PDG d'Ubisoft, Yves Guillemot, révélé par Insider Gaming, Tencent détient désormais à hauteur de 25 % d'une nouvelle filiale spécialement créée par Ubisoft. Valorisé à plus de 4 milliards de dollars, cet accord rassemble les équipes de studios situés à Montréal, Québec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelone et Sofia.
Dans ce communiqué interne, Guillemot précise que l'objectif principal de ce partenariat historique est d'accélérer le rayonnement mondial d'Assassin's Creed, Rainbow Six et Far Cry, en les transformant en « icônes incontestées ».
Ce partenariat historique est avant tout une reconnaissance de l'extraordinaire travail que vous accomplissez depuis des années : la valeur de ces trois marques reflète directement vos talents individuels et collectifs.
– Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft.
Quelles conséquences pour les équipes d'Ubisoft ?
Face aux inquiétudes suscitées par cette annonce, notamment auprès des équipes travaillant sur d'autres titres, Marie-Sophie de Waubert, directrice générale des studios et du portfolio, a tenu à rassurer les employés d'Ubisoft dans un autre email interne :
Je veux être très claire : si vous ne travaillez pas actuellement sur ces marques, cela ne signifie en aucun cas que votre travail est moins important. Cet accord bénéficiera à tout Ubisoft en nous donnant les moyens d'innover et d'être créatifs.
De Waubert ajoute que cet investissement marque « le début d'un nouveau chapitre » pour l'entreprise, et que les employés auront un rôle crucial dans l'organisation future d'Ubisoft.
Un objectif clair : retrouver une forte rentabilité
Si Ubisoft met en avant l'aspect créatif et la valorisation des franchises, la dimension financière est évidemment au cœur de l'accord. Yves Guillemot explique ainsi très clairement que cette nouvelle filiale est conçue pour permettre à l'entreprise de « retrouver un niveau élevé de rentabilité », objectif central de cette alliance stratégique avec Tencent.
Une annonce officielle imminente
Selon Yves Guillemot, cette annonce sera officialisée lors d'un livestream mondial prévu pour demain. Cet événement devrait permettre à Ubisoft et Tencent de clarifier davantage les contours de ce partenariat et son impact concret sur l'avenir de ces franchises iconiques.
Avec ce nouvel accord, Tencent continue d'étendre son influence dans le secteur vidéoludique occidental, tandis qu'Ubisoft se dote des moyens de renforcer ses licences phares à l'échelle mondiale.
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