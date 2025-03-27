Tencent investit plus d'un milliard de dollars dans Assassin's Creed et d'autres franchises d'Ubisoft



le 27 mars 2025 à 22h24 Publié par Florian Lelong le 27 mars 2025 à 22h24

C'est un véritable tremblement de terre dans l'industrie du jeu vidéo : Tencent vient d'acquérir 25 % d'une nouvelle filiale d'Ubisoft regroupant Assassin's Creed, Rainbow Six et Far Cry, pour une somme dépassant le milliard de dollars. Une décision stratégique majeure qui redessine l'avenir des franchises phares de l'éditeur français.