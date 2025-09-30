Steam : Les soldes d'automne 2025, les bonnes affaires à ne pas louper

Les soldes d'automne 2025 de Steam ont débuté, permettant de découvrir une large sélection de jeux à moindre coût. Retrouvez une liste non exhaustive des meilleures offres actuellement proposées sur la plateforme de Valve.

Les offres à ne pas louper durant les soldes d'automne 2025 de Steam

DOOM Eternal Standard Edition →3,99 € au lieu de 39,99 €.

→3,99 € au lieu de 39,99 €. PEAK → 5,99 € au lieu de 7,49 €.

→ 5,99 € au lieu de 7,49 €. Rematch → 19,99 € au lieu de 24,99 €.

→ 19,99 € au lieu de 24,99 €. Forza Horizon 5 Standard Edition → 29,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 29,99 € au lieu de 59,99 €. Assassin's Creed Shadows → 41,99 € au lieu de 69,99 €.

→ 41,99 € au lieu de 69,99 €. Haven → 2,99 € au lieu de 24,99 €.

→ 2,99 € au lieu de 24,99 €. Far Cry Primal Standard Edition → 2,99 € au lieu de 29,99 €.

→ 2,99 € au lieu de 29,99 €. Subnautica → 9,89 € au lieu de 29,99 €.

→ 9,89 € au lieu de 29,99 €. Diablo IV Standard Edition → 22,49 € au lieu de 49,99 €.

→ 22,49 € au lieu de 49,99 €. Sons of the Forest → 9,56 € au lieu de 28,99 €.

→ 9,56 € au lieu de 28,99 €. Civilization VI → 5,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 5,99 € au lieu de 59,99 €. Octopath Traveler II → 23,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 23,99 € au lieu de 59,99 €. Divinity: Original Sin Enhanced Edition → 7,99 € au lieu de 39,99 €.

→ 7,99 € au lieu de 39,99 €. Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War → 4,08 € au lieu de 40,86 €.

→ 4,08 € au lieu de 40,86 €. Marvel's Spider-Man 2 → 47,99 € au lieu de 59,99 €.

→ 47,99 € au lieu de 59,99 €. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered → 43,99 € au lieu de 54,99 €.

→ 43,99 € au lieu de 54,99 €. Desperados II → 3,99 € au lieu de 39,99 €.

→ 3,99 € au lieu de 39,99 €. Code Vein → 4,99 € au lieu de 49,99 €.

, afin d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique tout en faisant des économies. Comme vous pourrez le constater, de nombreuses offres sont ainsi disponibles. Avec de gros classiques de ces dernières années, des titres sortis au cours de ces douze derniers mois ou encore des jeux indépendants très bons, la sélection proposée plaira très certainement à la communauté.Cependant, étant donné la pléthore de jeux profitant d'une promotion, pendant ces nouvelles, il peut être difficile de faire un choix, et donc aisé de passer à côté d'une bonne affaire. C'est pourquoiComme dit précédemment, nous vous proposons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux actuellement en promotion sur, dans le cadre des. Ainsi, si vous souhaitez en voir plus, nous vous invitons à vous rendre sur la plateforme de Valve. Mais, sans plus attendre,, se terminant au début du mois d'octobre 2025 :