Steam confirme que l'un des titres phares de l'année pourra tourner sur sa console portable

Si vous jouez avec le Steam Deck, sachez que Valve vient d'annoncer qu'une sortie majeure de 2025 sera jouable sur votre support de prédilection à son lancement.
Disponible depuis le 25 février 2022, le Steam Deck
est devenu en quelques années l'une des machines préférées des joueurs mobiles. Permettant de profiter de l'ensemble de son catalogue de jeux sans devoir s'installer devant un ordinateur, il possède les performances pour faire tourner des jeux très gourmands. Cependant, les sorties les plus récentes peuvent inquiéter les joueurs, car la disponibilité n'est pas toujours garantie sur Steam Deck lors d'un lancement.
Assassin's Creed Shadows accessible dès le premier jour sur le Steam Deck
Or, un acteur majeur de l'industrie du jeu vidéo a confirmé que son prochain titre majeur serait bien jouable sur la console de la Valve à son lancement. D'ailleurs, il a précisé qu'il s'efforcerait de le faire vérifier dès la sortie du jeu. Cet acteur n'est autre qu'Ubisoft et le titre en question compte parmi les plus attendus de 2025.
Vous l'aurez deviné : Assassin's Creed Shadows sera donc jouable dès son lancement sur le Steam Deck
. Même si Valve doit encore rendre son verdict à ce sujet, tous les indices suggèrent que cela sera bien possible. Cependant, la nouvelle n'a pas manqué de surprendre la communauté des joueurs PC et pas uniquement les possesseurs de Steam Deck.
Par le passé, Ubisoft demandait aux joueurs d'utiliser leur launcher dédié pour profiter des titres de leur catalogue. Avec Assassin's Creed Shadows, ce sera la première fois depuis plusieurs années que l'utilisation du launcher n'est pas requise
pour jouer, que ce soit via Steam ou via l'Epic Games Store.
Un plus large public pourra donc profiter de l'aventure prenant place dans le Japon féodal, toujours prévue pour le 20 mars prochain. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
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