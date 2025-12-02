PS Store : Faites le plein de jeux à petit prix grâce aux Offres de fin d'année

Le PlayStation Store s'est doté, il y a très peu de temps, d'une toute nouvelle catégorie promotionnelle, soit les Offres de fin d'année, avec de bonnes réductions sur de nombreux jeux.
Récemment, le PlayStation Store (aussi dit « PS Store »)
s'est offert une toute nouvelle catégorie promotionnelle, soit les « Offres de fin d'année »
. Celle-ci, qui propose des réductions sur des jeux AAA mais aussi sur des titres indépendants, permet à la communauté évoluant sur consoles PlayStation d'étoffer sa bibliothèque tout en faisant des économies. Soulignons le fait que les Offres de fin d'année du PS Store
se terminent le 23 décembre 2025.
Les Offres du fin d'année du PS Store sont arrivées (jusqu'au 23 décembre 2025)
Comme à l'accoutumée, nous vous proposons, dans ce qui suit, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la promotion « Offres de fin d'année » du PS Store
. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store
depuis votre console.
- Assassin's Creed Shadows Édition numérique Deluxe (PS5) → 49,99 € au lieu de 99,99 €.
- Grand Theft Auto V (PS4 et PS5) → 19,79 € au lieu de 59,99 €.
- Ghost of Tsushima Director's Cut (PS4 et PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.
- Days Gone Remastered (PS5) → 29,99 € au lieu de 49,99 €.
- Red Dead Redemption 2 Édition Ultime (PS4) → 19,99 € au lieu de 99,99 €.
- Dying Light: The Beast Deluxe Edition (PS5) → 63,99 € au lieu de 79,99 €.
- Grounded (PS4 et PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.
- Fallout 4 (PS4 et PS5) → 7,99 € au lieu de 19,99 €.
- Batman: Arkham Knight (PS4) → 4,99 € au lieu de 19,99 €.
- Horizon Zero Dawn Remastered (PS5) → 29,99 € au lieu de 49,99 €.
- Fallout 76 (PS4) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.
- The Alters (PS5) → 24,49 € au lieu de 34,99 €.
- Dead by Daylight (PS4 et PS5) → 11,99 € au lieu de 29,99 €.
- Subnautica (PS4 et PS5) → 7,49 € au lieu de 29,99 €.
- Warhammer 40,000: Darktide (PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.
- The Last of Us Part II (PS4) → 29,99 € au lieu de 39,99 €.
- Mafia II: Definitive Edition (PS4) → 5,99 € au lieu de 29,99 €.
- Lords of the Fallen (PS5) → 14,99 € au lieu de 29,99 €.
- Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.
- Frostpunk 2 (PS5) → 26,99 € au lieu de 44,99 €.
- Hunt: Showdown 1896 (PS5) → 13,49 € au lieu de 29,99 €.
- Hades (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 24,99 €.
- Life is Strange Remastered Collection (PS4) → 11,99 € au lieu de 39,99 €.
Pour conclure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :
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- Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
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