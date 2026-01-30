Le prochain jeu Assassin's Creed inquiète les développeurs, qui « le détestent »

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 janvier 2026 à 12h22
Le prochain projet multijoueur d'Ubisoft, connu sous le nom de code Invictus, fait l'objet de fuites particulièrement inquiétantes. Selon un insider réputé, l'équipe de développement elle-même ne croirait plus en ce titre inspiré de Fall Guys, qualifiant le concept de consternant et purement commercial.
Le prochain jeu Assassin's Creed inquiète les développeurs, qui « le détestent »
L'industrie du jeu vidéo est souvent le théâtre de rumeurs, mais celles concernant le prochain opus multijoueur d'Assassin's Creed, baptisé Invictus, sont particulièrement alarmantes. Les derniers rapports, datant de septembre 2024, suggèrent une direction artistique et ludique qui pourrait bien diviser la communauté. Selon le vidéaste et insider j0nathan, souvent très bien informé sur les projets d'Ubisoft, le titre s'éloignerait drastiquement de l'ADN de la série pour lorgner du côté des party games à la mode.

Un concept hybride qui inquiète les équipes

assassins-creed-invictus-leak
Selon les informations partagées, Assassin's Creed Invictus ne serait pas le jeu d'infiltration ou d'action historique attendu. Il s'agirait plutôt d'une expérience inspirée de Fall Guys, intégrant des mécaniques de survie par manches successives pour atteindre un Top 1. Le tout serait enrobé dans une direction artistique rappelant Fortnite, bien que les avis divergent sur le degré de réalisme des graphismes.

Ce virage grand public, potentiellement destiné à une audience très jeune, semble avoir été décidé dans les bureaux de la direction plutôt que par les créatifs, créant un fossé immense au sein du studio.

Des témoignages accablants en interne

Ce qui frappe le plus dans ce rapport, ce n'est pas tant le changement de style, mais le désarroi présumé des développeurs travaillant sur le projet. L'insider affirme avoir été contacté par un membre de l'équipe de développement, et les propos rapportés sont d'une violence rare envers une production en cours. Il semblerait que le moral soit au plus bas, l'équipe ayant le sentiment de travailler sur un produit purement mercantile.
Je ne connais aucun collègue qui apprécie Invictus. C'est affreux : des animations ridicules, des personnages hideux et caricaturaux, des effets sonores et visuels idiots... le concept est tout simplement consternant. 
Ces mots peignent le portrait d'une production chaotique où seule la hiérarchie semble encore défendre le projet, probablement pour ses potentielles retombées économiques via les microtransactions. La crainte exprimée est celle d'un jeu conçu pour exploiter le portefeuille des parents, plutôt que pour offrir une expérience ludique de qualité, ce qui est rarement signe d'une réussite commerciale.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Il convient toutefois de garder une certaine prudence. Si j0nathan est une source fiable, d'autres voix comme celle de Tom Henderson apportent une nuance. Selon lui, le jeu ressemblait davantage à un Assassin's Creed classique lors de ses précédentes observations, bien qu'il admette que le projet ait pu évoluer drastiquement. Quoi qu'il en soit, nous en saurons plus lorsque Ubisoft dévoilera le projet.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Assassin's Creed : Des images de la série Netflix fuitent
AC Shadows 28 juillet 2026

Assassin's Creed : Des images de la série Netflix fuitent

Quelques images de la série Assassin's Creed circulent actuellement sur la Toile, à la suite d'un leak.
Assassin's Creed Shadows accessible gratuitement pendant quelques jours, mais sous certaines conditions
AC Shadows 17 juin 2026

Assassin's Creed Shadows accessible gratuitement pendant quelques jours, mais sous certaines conditions

Si vous souhaitez découvrir Assassin's Creed Shadows, ne manquez pas l'offre découverte proposée par Ubisoft pour découvrir l'histoire de Naoe et de Yasuke. Mais il y a un twist.
Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.11 du 16 juin 2026, avec beaucoup de nouveautés, patch notes et détails
AC Shadows 16 juin 2026

Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.11 du 16 juin 2026, avec beaucoup de nouveautés, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.1.11 d'Assassin's Creed Shadows, déployée le 16 juin 2026.

commentaire (1)

Avatar
Essi (invité) Le 30/01/2026 à 16:06

Si même les développeurs d'ubi se mettent à faire du ubibashing.... on est po sorti de l'auberge