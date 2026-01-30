Le prochain jeu Assassin's Creed inquiète les développeurs, qui « le détestent »



le 30 janvier 2026 à 12h22 Publié par Corentin Rimbert le 30 janvier 2026 à 12h22

Le prochain projet multijoueur d'Ubisoft, connu sous le nom de code Invictus, fait l'objet de fuites particulièrement inquiétantes. Selon un insider réputé, l'équipe de développement elle-même ne croirait plus en ce titre inspiré de Fall Guys, qualifiant le concept de consternant et purement commercial.