Le prochain jeu Assassin's Creed inquiète les développeurs, qui « le détestent »

Le prochain projet multijoueur d'Ubisoft, connu sous le nom de code Invictus, fait l'objet de fuites particulièrement inquiétantes. Selon un insider réputé, l'équipe de développement elle-même ne croirait plus en ce titre inspiré de Fall Guys, qualifiant le concept de consternant et purement commercial.
L'industrie du jeu vidéo est souvent le théâtre de rumeurs, mais celles concernant le prochain opus multijoueur d'Assassin's Creed, baptisé Invictus, sont particulièrement alarmantes
. Les derniers rapports, datant de septembre 2024, suggèrent une direction artistique et ludique qui pourrait bien diviser la communauté
. Selon le vidéaste et insider j0nathan
, souvent très bien informé sur les projets d'Ubisoft, le titre s'éloignerait drastiquement de l'ADN de la série pour lorgner du côté des party games à la mode
.
Un concept hybride qui inquiète les équipes
Selon les informations partagées, Assassin's Creed Invictus ne serait pas le jeu d'infiltration ou d'action historique attendu
. Il s'agirait plutôt d'une expérience inspirée de Fall Guys, intégrant des mécaniques de survie par manches successives pour atteindre un Top 1. Le tout serait enrobé dans une direction artistique rappelant Fortnite, bien que les avis divergent sur le degré de réalisme des graphismes.
Ce virage grand public, potentiellement destiné à une audience très jeune, semble avoir été décidé dans les bureaux de la direction plutôt que par les créatifs, créant un fossé immense au sein du studio.
Des témoignages accablants en interne
Ce qui frappe le plus dans ce rapport, ce n'est pas tant le changement de style, mais le désarroi présumé des développeurs travaillant sur le projet
. L'insider affirme avoir été contacté par un membre de l'équipe de développement, et les propos rapportés sont d'une violence rare envers une production en cours. Il semblerait que le moral soit au plus bas, l'équipe ayant le sentiment de travailler sur un produit purement mercantile
.
Je ne connais aucun collègue qui apprécie Invictus. C'est affreux : des animations ridicules, des personnages hideux et caricaturaux, des effets sonores et visuels idiots... le concept est tout simplement consternant.
Ces mots peignent le portrait d'une production chaotique où seule la hiérarchie semble encore défendre le projet, probablement pour ses potentielles retombées économiques via les microtransactions
. La crainte exprimée est celle d'un jeu conçu pour exploiter le portefeuille des parents, plutôt que pour offrir une expérience ludique de qualité, ce qui est rarement signe d'une réussite commerciale.
Il convient toutefois de garder une certaine prudence. Si j0nathan est une source fiable, d'autres voix comme celle de Tom Henderson
apportent une nuance. Selon lui, le jeu ressemblait davantage à un Assassin's Creed classique lors de ses précédentes observations
, bien qu'il admette que le projet ait pu évoluer drastiquement. Quoi qu'il en soit, nous en saurons plus lorsque Ubisoft dévoilera le projet.
commentaire (1)
Si même les développeurs d'ubi se mettent à faire du ubibashing.... on est po sorti de l'auberge