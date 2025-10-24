Assassin's Creed Shadows débarque bientôt sur une nouvelle plateforme, ça va faire des heureux

Ubisoft a, récemment, annoncé qu'Assassin's Creed Shadows va s'offrir un portage, plutôt attendu par la communauté.

Une date de sortie pour le portage Nintendo Switch 2 d'Assassin's Creed Shadows

Nous sommes ravis d'apporter Assassin's Creed Shadows aux joueurs Nintendo. Qu'il s'agisse de se fondre dans l'ombre en tant que Naoe ou d'affronter ses ennemis de front en tant que Yasuke, les joueurs pourront arpenter les rues et les toits du Japon féodal chez eux ou n'importe où leur voyage les emmène avec la Nintendo Switch 2. - Charles Benoit, directeur d'Assassin's Creed Shadows.

Des détails sur la version Switch 2 d'Assassin's Creed Shadows

PC (Ubisoft Connect) Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.

(Ubisoft Connect) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Disponible depuis la fin du mois de mars 2025,est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, notamment sur PS5, Xbox Series et PC. Prochainement, les aventures de Naoe et Yasuke vont pouvoir être découvertes par davantage de joueurs carEn effet, après un leak, Ubisoft a officiellement confirmé qu'. D'ailleurs, le studio a profité de l'annonce pour dévoilerÀ cette date, les joueurs et les joueuses évoluant sur la dernière console hybride de Nintendo pourront ainsi parcourir le Japon féodal de l'opus, aux côtés de Naoe et Yasuke. D'après les informations dévoilées, ce portage, qui inclut le support tactile, comprend le jeu de base, mais aussi tous les contenus apportés par les dernières mises à jour. L'extension « Traque sur Awaji » d'se rendra, quant à elle, disponible au début de l'année 2026 sur Switch 2.L'édition standard d'sur Nintendo Switch 2 sera vendue à 59,99 € (prix conseillé), en physique ou bien en numérique. Ce portage disposera de la fonctionnalité cross-progression, permettant de retrouver ses sauvegardes de plateforme en plateforme.Rendez-vous donc le 2 décembre 2025 pour (re)découvrirsur Nintendo Switch 2. Cet opus est d'ores et déjà disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous n'avez pas encore plongé dans les aventures de Naoe et Yasuke, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :