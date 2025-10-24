Assassin's Creed Shadows débarque bientôt sur une nouvelle plateforme, ça va faire des heureux

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 octobre 2025 à 10h10
Ubisoft a, récemment, annoncé qu'Assassin's Creed Shadows va s'offrir un portage, plutôt attendu par la communauté.
Assassin's Creed Shadows débarque bientôt sur une nouvelle plateforme, ça va faire des heureux
Disponible depuis la fin du mois de mars 2025, Assassin's Creed Shadows est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, notamment sur PS5, Xbox Series et PC. Prochainement, les aventures de Naoe et Yasuke vont pouvoir être découvertes par davantage de joueurs car Assassin's Creed Shadows arrive sur Nintendo Switch 2.

Une date de sortie pour le portage Nintendo Switch 2 d'Assassin's Creed Shadows

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En effet, après un leak, Ubisoft a officiellement confirmé qu'Assassin's Creed Shadows débarque prochainement sur Nintendo Switch 2. D'ailleurs, le studio a profité de l'annonce pour dévoiler la date de sortie de ce portage : Assassin's Creed Shadows sort le 2 décembre 2025 sur Switch 2
Nous sommes ravis d'apporter Assassin's Creed Shadows aux joueurs Nintendo. Qu'il s'agisse de se fondre dans l'ombre en tant que Naoe ou d'affronter ses ennemis de front en tant que Yasuke, les joueurs pourront arpenter les rues et les toits du Japon féodal chez eux ou n'importe où leur voyage les emmène avec la Nintendo Switch 2.
- Charles Benoit, directeur d'Assassin's Creed Shadows.

Des détails sur la version Switch 2 d'Assassin's Creed Shadows

À cette date, les joueurs et les joueuses évoluant sur la dernière console hybride de Nintendo pourront ainsi parcourir le Japon féodal de l'opus Shadows, aux côtés de Naoe et Yasuke. D'après les informations dévoilées, ce portage, qui inclut le support tactile, comprend le jeu de base, mais aussi tous les contenus apportés par les dernières mises à jour. L'extension « Traque sur Awaji » d'Assassin's Creed Shadows se rendra, quant à elle, disponible au début de l'année 2026 sur Switch 2.

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L'édition standard d'Assassin's Creed Shadows sur Nintendo Switch 2 sera vendue à 59,99 € (prix conseillé), en physique ou bien en numérique. Ce portage disposera de la fonctionnalité cross-progression, permettant de retrouver ses sauvegardes de plateforme en plateforme.

Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 2 décembre 2025 pour (re)découvrir Assassin's Creed Shadows sur Nintendo Switch 2. Cet opus est d'ores et déjà disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous n'avez pas encore plongé dans les aventures de Naoe et Yasuke, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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