Assassin's Creed Shadows : Une longue séquence de gameplay et les modes sur PS5 dévoilés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 mars 2025 à 16h24
Ubisoft a, très récemment, révélé une nouvelle vidéo pour Assassin's Creed Shadows, tout en apportant des détails à propos des modes disponibles sur PS5 ainsi que PS5 Pro.
Assassin's Creed Shadows : Une longue séquence de gameplay et les modes sur PS5 dévoilés
Comme vous le savez probablement déjà, Assassin's Creed Shadows débarque à la fin du mois de mars 2025. Alors que les joueurs et les joueuses attendent avec impatience ce nouvel opus se déroulant au Japon, Ubisoft a partagé du gameplay pour Assassin's Creed Shadows et a révélé des informations à propos des modes sur PS5.

Assassin's Creed Shadows se montre davantage et révèle ses modes sur consoles PS5

En effet, il y a très peu de temps, Ubisoft a dévoilé une longue séquence de gameplay pour Assassin's Creed Shadows. Dans cette nouvelle vidéo, qui dure une vingtaine de minutes, nous pouvons ainsi voir Naoe et Yasuke infiltrer un château, soit le « Nijo Palace ». C'est, de ce fait, l'occasion d'avoir un aperçu des aptitudes d'infiltration et de combat des deux protagonistes d'Assassin's Creed Shadows

Miniature vidéo

En outre, via un article sur le site PlayStation Blog, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de PlayStation, nous en savons désormais un peu plus au sujet des modes graphiques qui seront disponibles sur la version PS5 ainsi que PS5 Pro d'Assassin's Creed Shadows. Les joueurs et les joueuses auront accès à trois modes distincts : Performance, Fidélité et Équilibré, dont voici les détails :
  • Sur PS5 : 
    • Mode Performance → 2160p, 60 FPS et Ray Tracing sélectif
    • Mode Fidélité → 2160p, 30 FPS et Ray Tracing standard
    • Mode Équilibré → 2160p, 40 FPS et Ray Tracing standard
  • Sur PS5 Pro : 
    • Mode Performance → 2160p, 60 FPS et Ray Tracing standard
    • Mode Fidélité → 2160p, 30 FPS et Ray Tracing étendu
    • Mode Équilibré → 2160p, 40 FPS et Ray Tracing étendu
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows débarque le 20 mars 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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