Assassin's Creed Shadows : Une longue séquence de gameplay et les modes sur PS5 dévoilés

Ubisoft a, très récemment, révélé une nouvelle vidéo pour Assassin's Creed Shadows, tout en apportant des détails à propos des modes disponibles sur PS5 ainsi que PS5 Pro.
Comme vous le savez probablement déjà, Assassin's Creed Shadows
débarque à la fin du mois de mars 2025. Alors que les joueurs et les joueuses attendent avec impatience ce nouvel opus se déroulant au Japon, Ubisoft a partagé du gameplay pour Assassin's Creed Shadows et a révélé des informations à propos des modes sur PS5
.
Assassin's Creed Shadows se montre davantage et révèle ses modes sur consoles PS5
En effet, il y a très peu de temps, Ubisoft a dévoilé une longue séquence de gameplay pour Assassin's Creed Shadows
. Dans cette nouvelle vidéo, qui dure une vingtaine de minutes, nous pouvons ainsi voir Naoe et Yasuke infiltrer un château, soit le « Nijo Palace ». C'est, de ce fait, l'occasion d'avoir un aperçu des aptitudes d'infiltration et de combat des deux protagonistes d'Assassin's Creed Shadows
.
En outre, via un article sur le site PlayStation Blog, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de PlayStation, nous en savons désormais un peu plus au sujet des modes graphiques qui seront disponibles sur la version PS5 ainsi que PS5 Pro d'Assassin's Creed Shadows
. Les joueurs et les joueuses auront accès à trois modes distincts : Performance, Fidélité et Équilibré, dont voici les détails
:
- Sur PS5 :
- Mode Performance → 2160p, 60 FPS et Ray Tracing sélectif
- Mode Fidélité → 2160p, 30 FPS et Ray Tracing standard
- Mode Équilibré → 2160p, 40 FPS et Ray Tracing standard
- Sur PS5 Pro :
- Mode Performance → 2160p, 60 FPS et Ray Tracing standard
- Mode Fidélité → 2160p, 30 FPS et Ray Tracing étendu
- Mode Équilibré → 2160p, 40 FPS et Ray Tracing étendu
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows
débarque le 20 mars 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
- PC (Ubisoft Connect)
- Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.
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