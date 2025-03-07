Assassin's Creed Shadows : Une longue séquence de gameplay et les modes sur PS5 dévoilés

Ubisoft a, très récemment, révélé une nouvelle vidéo pour Assassin's Creed Shadows, tout en apportant des détails à propos des modes disponibles sur PS5 ainsi que PS5 Pro.

Assassin's Creed Shadows se montre davantage et révèle ses modes sur consoles PS5

Sur PS5 : Mode Performance → 2160p, 60 FPS et Ray Tracing sélectif Mode Fidélité → 2160p, 30 FPS et Ray Tracing standard Mode Équilibré → 2160p, 40 FPS et Ray Tracing standard

Sur PS5 Pro : Mode Performance → 2160p, 60 FPS et Ray Tracing standard Mode Fidélité → 2160p, 30 FPS et Ray Tracing étendu Mode Équilibré → 2160p, 40 FPS et Ray Tracing étendu



Assassin's Creed: Shadows reveals 20 minutes of new palace-infiltration gameplay.



Watch stealth and combat-driven playthroughs: https://t.co/tBs9VubUZJ pic.twitter.com/EGlOTSJ2rG — PlayStation (@PlayStation) March 6, 2025

PC (Ubisoft Connect) Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.

(Ubisoft Connect) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà,débarque à la fin du mois de mars 2025. Alors que les joueurs et les joueuses attendent avec impatience ce nouvel opus se déroulant au Japon,En effet, il y a très peu de temps,. Dans cette nouvelle vidéo, qui dure une vingtaine de minutes, nous pouvons ainsi voir Naoe et Yasuke infiltrer un château, soit le « Nijo Palace ». C'est, de ce fait, l'occasion d'avoir un aperçu des aptitudes d'infiltration et de combat des deux protagonistes d'En outre, via un article sur le site PlayStation Blog, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de PlayStation, nous en savons désormais un peu plus au sujet. Les joueurs et les joueuses auront accès àRappelons, en guise de conclusion, qu'débarque le 20 mars 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :