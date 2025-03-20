Assassin's Creed Shadows : Un patch day one corrige la polémique sur les sanctuaires japonais

Assassin's Creed Shadows lance un patch dès sa sortie pour répondre aux critiques liées à la représentation culturelle sensible des sanctuaires japonais historiques dans le jeu.
Quelques jours avant son lancement très attendu ce 20 mars 2025, Assassin's Creed Shadows a été au cœur d'une controverse majeure
autour de scènes impliquant la destruction de sanctuaires japonais historiques. Suite aux vives réactions provoquées, notamment celles du gouvernement japonais, Ubisoft a décidé de déployer immédiatement un correctif dès le jour de la sortie pour désamorcer la polémique.
Une mise à jour immédiate face à la critique du Japon
Cette controverse a éclaté suite à la diffusion virale d'une séquence de gameplay en janvier dernier, montrant l'un des protagonistes du jeu, le samouraï Yasuke, détruisant des éléments du sanctuaire Itatehyōzu
situé près du célèbre château historique d'Himeji. La scène, optionnelle et non liée à l'histoire, avait rapidement été pointée du doigt comme irrespectueuse de la culture japonaise.
Face aux critiques et à l'intervention directe du Premier ministre japonais Shigeru Ishiba
, Ubisoft a réagi en modifiant rapidement son jeu avant même la sortie officielle. Le patch day one
rend ainsi les sanctuaires historiques indestructibles et empêche les personnages religieux, tels que les moines, de saigner lorsqu'ils subissent des attaques.
« Le respect des cultures et des religions est fondamental, et il est hors de question d'accepter des actes qui méprisent ces valeurs
», a déclaré le Premier ministre Shigeru Ishiba lors d'une réunion officielle.
Détails précis du patch de lancement
Ubisoft, qui mise énormément sur le succès d'Assassin's Creed Shadows, a publié à l'avance une note détaillant précisément les changements apportés par ce patch :
- Les éléments sensibles des sanctuaires historiques japonais deviennent totalement indestructibles.
- Les personnages religieux, tels que les moines, ne présenteront plus de sang lorsqu'ils seront attaqués par les joueurs.
- Ces mesures visent explicitement à éviter toute représentation jugée offensante ou irrespectueuse envers la culture japonaise.
Pourquoi une telle polémique autour des sanctuaires ?
Les préoccupations exprimées par les autorités japonaises sont principalement liées au risque que ces représentations encouragent des actes similaires dans la réalité. Le député Hiroyuki Kada
, représentant la région du sanctuaire Itatehyōzu, avait interpellé le Premier ministre, exprimant ses craintes que le jeu puisse inciter à de tels comportements.
Cette polémique rappelle des inquiétudes récurrentes chez certains dirigeants à travers le monde concernant des jeux réalistes comme Grand Theft Auto, accusés de banaliser ou d'encourager des comportements violents.
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