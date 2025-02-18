Assassin's Creed Shadows : Ubisoft serait confiant à propos de sa date de sortie

Ubisoft serait sûr de la nouvelle date de sortie d'Assassin's Creed Shadows, fixée au mois de mars 2025.

Ubisoft a confiance en la date de sortie d'Assassin's Creed Shadows

Bien sûr, il ne faut jamais dire jamais pour un autre retard, mais Ubisoft a fait des préparatifs pour augmenter le marketing d'Assassin's Creed Shadows avant son lancement le 20 mars 2025, y compris la finalisation des dates d'embargo pour les reviews [tests] du jeu.

PC (Ubisoft Connect) Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.

(Ubisoft Connect) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà,a été reporté à plusieurs reprises et doit désormais débarquer à la fin du mois de mars de cette année 2025. D'ailleurs, d'après diverses sources,En effet, selon Insider Gaming, qui détiendrait ces informations de différentes sources,. Par ailleurs, Insider Gaming indique qu'Ubisoft aurait commencé à intensifier le marketing autour de ce nouvel opus Assassin's Creed, afin de préparer sa sortie :En outre, l'un des développeurs aurait confié que le titre est à présent « pratiquement terminé ». Ainsi, il y a des chances qu'Ubisoft ne repousse pas la sortie d'et que le 20 mars 2025 sera bel et bien la date à laquelle nous pourrons plonger dans cette nouvelle aventure aux côtés de Naoe et Yasuke. C'est en tout cas ce que les joueurs et les joueuses, qui attendent avec grande impatience ce nouvel opus, espèrent.Rappelons, en guise de conclusion, qu'doit sortir le 20 mars 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :