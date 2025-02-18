Assassin's Creed Shadows : Ubisoft serait confiant à propos de sa date de sortie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 février 2025 à 14h42
Ubisoft serait sûr de la nouvelle date de sortie d'Assassin's Creed Shadows, fixée au mois de mars 2025.
Assassin's Creed Shadows : Ubisoft serait confiant à propos de sa date de sortie
Comme vous le savez probablement déjà, Assassin's Creed Shadows a été reporté à plusieurs reprises et doit désormais débarquer à la fin du mois de mars de cette année 2025. D'ailleurs, d'après diverses sources, Ubisoft serait plutôt confiant en ce qui concerne la date de sortie d'Assassin's Creed Shadows, qui pourrait donc ne plus être repoussée.

Ubisoft a confiance en la date de sortie d'Assassin's Creed Shadows

En effet, selon Insider Gaming, qui détiendrait ces informations de différentes sources, Ubisoft serait convaincu qu'Assassin's Creed Shadows sera lancé le 20 mars 2025. Par ailleurs, Insider Gaming indique qu'Ubisoft aurait commencé à intensifier le marketing autour de ce nouvel opus Assassin's Creed, afin de préparer sa sortie :
Bien sûr, il ne faut jamais dire jamais pour un autre retard, mais Ubisoft a fait des préparatifs pour augmenter le marketing d'Assassin's Creed Shadows avant son lancement le 20 mars 2025, y compris la finalisation des dates d'embargo pour les reviews [tests] du jeu.
En outre, l'un des développeurs aurait confié que le titre est à présent « pratiquement terminé ». Ainsi, il y a des chances qu'Ubisoft ne repousse pas la sortie d'Assassin's Creed Shadows et que le 20 mars 2025 sera bel et bien la date à laquelle nous pourrons plonger dans cette nouvelle aventure aux côtés de Naoe et Yasuke. C'est en tout cas ce que les joueurs et les joueuses, qui attendent avec grande impatience ce nouvel opus, espèrent. 

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows doit sortir le 20 mars 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur : 
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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