Assassin's Creed Shadows : Ubisoft répond au leak massif

Ubisoft a, récemment, pris la parole à propos du leak important qui touche Assassin's Creed Shadows.
Vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'Assassin's Creed Shadows
a, malheureusement, été victime de leaks plutôt importants ces derniers jours, car des copies du jeu sont déjà dans la nature. Face à cela, Ubisoft a tenu à prendre la parole et a ainsi répondu aux leaks affectant Assassin's Creed Shadows
.
Ubisoft prend la parole sur les fuites d'Assassin's Creed Shadows
En effet, via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Ubisoft a partagé quelques mots en ce qui concerne les leaks récents d'Assassin's Creed Shadows
. La firme a, ainsi, déclaré être au courant des copies de l'opus Shadows qui sont dans la nature et explique que les extraits partagés ne représentent pas le produit final. Ubisoft a dit :
Nous savons que des joueurs ont accédé à Assassin's Creed Shadows avant sa sortie officielle. L'équipe de développement travaille encore sur des patchs pour préparer l'expérience pour son lancement et toute séquence partagée en ligne ne représente pas la qualité finale du jeu.
Par la suite, Ubisoft invite les joueurs et les joueuses à ne pas divulguer de spoilers à propos d'Assassin's Creed Shadows
:
Les fuites sont regrettables et peuvent diminuer l'enthousiasme des joueurs. Nous vous demandons de ne pas gâcher l'expérience des autres. Merci à notre communauté d'avoir pris des mesures pour protéger tout de le monde des spoilers.
À la fin de la publication, la firme rappelle qu'Assassin's Creed Shadows
doit sortir le 20 mars 2025. Date à laquelle ce nouvel opus de la licence Assassin's Creed se rendra disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez acheter Assassin's Creed Shadows
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