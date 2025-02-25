Assassin's Creed Shadows : Ubisoft répond au leak massif

Ubisoft a, récemment, pris la parole à propos du leak important qui touche Assassin's Creed Shadows.

Ubisoft prend la parole sur les fuites d'Assassin's Creed Shadows

Nous savons que des joueurs ont accédé à Assassin's Creed Shadows avant sa sortie officielle. L'équipe de développement travaille encore sur des patchs pour préparer l'expérience pour son lancement et toute séquence partagée en ligne ne représente pas la qualité finale du jeu.

Les fuites sont regrettables et peuvent diminuer l'enthousiasme des joueurs. Nous vous demandons de ne pas gâcher l'expérience des autres. Merci à notre communauté d'avoir pris des mesures pour protéger tout de le monde des spoilers.







PC (Ubisoft Connect) Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.

(Ubisoft Connect) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.



Vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'a, malheureusement, été victime de leaks plutôt importants ces derniers jours, car des copies du jeu sont déjà dans la nature. Face à cela,En effet, via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise,. La firme a, ainsi, déclaré être au courant des copies de l'opus Shadows qui sont dans la nature et explique que les extraits partagés ne représentent pas le produit final. Ubisoft a dit :Par la suite,À la fin de la publication, la firme rappelle qu'doit sortir le 20 mars 2025. Date à laquelle ce nouvel opus de la licence Assassin's Creed se rendra disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :