Assassin's Creed Shadows : Ubisoft confirme la censure de la version japonaise

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 janvier 2025 à 14h55
Ubisoft adapte Assassin's Creed Shadows pour le marché japonais en supprimant les scènes d'amputation et en modifiant certains dialogues afin de respecter les standards de la CERO.
Assassin's Creed Shadows : Ubisoft confirme la censure de la version japonaise
À l'approche de la sortie d'Assassin's Creed Shadows, Ubisoft a annoncé que la version japonaise du jeu subira des modifications pour se conformer aux normes strictes de la Computer Entertainment Rating Organization (CERO), l'organisme de classification des jeux vidéo au Japon. Ces ajustements concernent principalement la représentation de la violence et certains aspects des dialogues.

Suppression des scènes d'amputation

Dans Assassin's Creed Shadows, les joueurs peuvent engager des combats intenses, incluant la possibilité de trancher les membres de leurs adversaires. Dans les versions internationales d'Assassin's Creed Shadows, les joueurs ont la possibilité d'activer ou de désactiver les scènes d'amputation via les paramètres du jeu. Cependant, dans la version japonaise, cette option a été entièrement retirée. Les décapitations et amputations de membres ne seront donc pas présentes, et la représentation des surfaces corporelles coupées a été modifiée pour atténuer la violence graphique.
L'option pour activer ou désactiver les amputations a été supprimée. Couper les membres ou le cou des ennemis est désormais impossible. La représentation visuelle des surfaces amputées a été modifiée.

Modifications des dialogues

Ubisoft Japon a également indiqué que certaines lignes de dialogue en japonais, présentes dans les versions occidentales du jeu, ont été modifiées pour la version japonaise. Bien que les détails précis de ces changements n'aient pas été divulgués, il est probable qu'ils visent à aligner le contenu sur les sensibilités culturelles locales et les directives de la CERO.

Contexte et précédents

Ce n'est pas la première fois qu'un jeu vidéo est ajusté pour le marché japonais en raison des normes de la CERO. Par exemple, le remake de Dead Space a été refusé par la CERO à moins que le niveau de gore ne soit réduit, tandis que Stellar Blade a pu être publié sans modifications similaires, suscitant des discussions sur l'application des standards de classification.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Alors qu'Assassin's Creed Shadows s'apprête à être lancé, ces ajustements illustrent les défis auxquels les développeurs sont confrontés pour adapter leurs œuvres à différents marchés tout en respectant les normes culturelles et réglementaires locales. Les joueurs du monde entier attendent avec impatience de découvrir cette nouvelle aventure, chacun avec des attentes et des perspectives uniques.

En conclusion, rappelons qu'Assassin's Creed Shadows débarque le 20 mars 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur : 
  • PC (Ubisoft Connect)
    • Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.
  • PS4 & PS5
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Assassin's Creed : Des images de la série Netflix fuitent
AC Shadows 28 juillet 2026

Assassin's Creed : Des images de la série Netflix fuitent

Quelques images de la série Assassin's Creed circulent actuellement sur la Toile, à la suite d'un leak.
Assassin's Creed Shadows accessible gratuitement pendant quelques jours, mais sous certaines conditions
AC Shadows 17 juin 2026

Assassin's Creed Shadows accessible gratuitement pendant quelques jours, mais sous certaines conditions

Si vous souhaitez découvrir Assassin's Creed Shadows, ne manquez pas l'offre découverte proposée par Ubisoft pour découvrir l'histoire de Naoe et de Yasuke. Mais il y a un twist.
Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.11 du 16 juin 2026, avec beaucoup de nouveautés, patch notes et détails
AC Shadows 16 juin 2026

Assassin's Creed Shadows : MàJ 1.1.11 du 16 juin 2026, avec beaucoup de nouveautés, patch notes et détails

Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour 1.1.11 d'Assassin's Creed Shadows, déployée le 16 juin 2026.

commentaire (0)