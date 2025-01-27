Assassin's Creed Shadows : Ubisoft confirme la censure de la version japonaise

Ubisoft adapte Assassin's Creed Shadows pour le marché japonais en supprimant les scènes d'amputation et en modifiant certains dialogues afin de respecter les standards de la CERO.
À l'approche de la sortie d'Assassin's Creed Shadows
, Ubisoft a annoncé que la version japonaise du jeu subira des modifications pour se conformer aux normes strictes de la Computer Entertainment Rating Organization (CERO), l'organisme de classification des jeux vidéo au Japon. Ces ajustements concernent principalement la représentation de la violence et certains aspects des dialogues.
Suppression des scènes d'amputation
Dans Assassin's Creed Shadows, les joueurs peuvent engager des combats intenses
, incluant la possibilité de trancher les membres de leurs adversaires. Dans les versions internationales d'Assassin's Creed Shadows, les joueurs ont la possibilité d'activer ou de désactiver les scènes d'amputation via les paramètres du jeu.
Cependant, dans la version japonaise, cette option a été entièrement retirée. Les décapitations et amputations de membres ne seront donc pas présentes
, et la représentation des surfaces corporelles coupées a été modifiée pour atténuer la violence graphique.
L'option pour activer ou désactiver les amputations a été supprimée. Couper les membres ou le cou des ennemis est désormais impossible. La représentation visuelle des surfaces amputées a été modifiée.
Modifications des dialogues
Ubisoft Japon a également indiqué que certaines lignes de dialogue en japonais, présentes dans les versions occidentales du jeu, ont été modifiées pour la version japonaise. Bien que les détails précis de ces changements n'aient pas été divulgués, il est probable qu'ils visent à aligner le contenu sur les sensibilités culturelles locales et les directives de la CERO.
Contexte et précédents
Ce n'est pas la première fois qu'un jeu vidéo est ajusté pour le marché japonais en raison des normes de la CERO. Par exemple, le remake de Dead Space a été refusé par la CERO à moins que le niveau de gore ne soit réduit, tandis que Stellar Blade a pu être publié sans modifications similaires, suscitant des discussions sur l'application des standards de classification.
Alors qu'Assassin's Creed Shadows s'apprête à être lancé, ces ajustements illustrent les défis auxquels les développeurs sont confrontés pour adapter leurs œuvres à différents marchés tout en respectant les normes culturelles et réglementaires locales
. Les joueurs du monde entier attendent avec impatience de découvrir cette nouvelle aventure, chacun avec des attentes et des perspectives uniques.
En conclusion, rappelons qu'Assassin's Creed Shadows
débarque le 20 mars 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
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