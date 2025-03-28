Assassin's Creed Shadows : Tous les alliés, comment les recruter ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 mars 2025 à 16h37
Nous vous expliquons comment recruter et donc débloquer tous les alliés disponibles sur Assassin's Creed Shadows.
Assassin's Creed Shadows : Tous les alliés, comment les recruter ?
Durant leur aventure au Japon féodal, les joueurs et les joueuses d'Assassin's Creed Shadows peuvent obtenir de l'aide de différents alliés, pouvant accompagner Naoe et Yasuke dans leur périple. Intéressants en raison de leurs capacités au combat, les alliés, sur Assassin's Creed Shadows, doivent tout d'abord être débloqués. Il est, d'ailleurs, relativement facile de passer à côté d'eux et de ne jamais les rencontrer.

C'est pourquoi, nous vous indiquons, ci-dessous, comment débloquer et recruter tous les alliés sur Assassin's Creed Shadows. Pour cela, nous vous pointons du doigt les quêtes liées à ces personnages spécifiques et les réponses à choisir/les actions à accomplir, afin d'assurer leur recrutement.

Comment débloquer et recruter tous les alliés sur Assassin's Creed Shadows

Les alliés sur Assassin's Creed Shadows

Sur Assassin's Creed Shadows, Naoe et Yasuke peuvent recevoir de l'aide de différents personnages, c'est-à-dire d'alliés qui rejoindront leur ligue. Ici, nous laissons de côté Tomiko, Heiji et Junjiro. Bien qu'ils soient des membres de l'organisation de Naoe et Yasuke, ces derniers se débloquent facilement, voire automatiquement, en début d'aventure. 

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Si vous souhaitez débloquer tous les alliés sur Assassin's Creed Shadows, sachez que cela va prendre un peu de temps. En effet, certains de ces personnages n'apparaissent qu'après plusieurs heures de jeu et à condition d'avoir progressé dans l'histoire principale.

De plus, soulignons le fait que les joueurs et les joueuses désirant obtenir le Platine ou bien 100 % de Shadows doivent impérativement rencontrer tous les alliés, étant donné que des trophées/succès l'exigent. Il s'agit de ceux intitulés « Le voleur », « La maîtresse des toxines », « L'aspirant assassin », « Ronin insolite », « La moniale guerrière », « La tireuse d'élite », mais aussi « La ligue s'étoffe ».

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Sur Assassin's Creed Shadows, certains alliés peuvent faire l'objet d'une romance, que ce soit du côté de Naoe ou bien de Yasuke. Nous vous l'indiquerons, pour vous aider à y voir plus.
 

Débloquer et recruter tous les alliés sur Assassin's Creed Shadows

Sur Assassin's Creed Shadows, les alliés sont au nombre de 6 (en excluant les trois précédemment nommés) et sont introduits au cours de l'aventure principale ou bien via des quêtes bien spécifiques. Tous peuvent donc être recrutés et, de ce fait, aider Naoe ainsi que Yasuke dans leur périple. Toutefois, il est possible de rater le recrutement d'un allié en optant, dans certains cas, pour de mauvaises options de dialogue ou actions.

Mais, sans plus tarder, voici comment débloquer ainsi que recruter tous les alliés sur Assassin's Creed Shadows :
  • Yaya
    • Recrutement → Lors de la quête « Les chiens errants ».
    • Choix et/ou actions décisifs → Choisir les lignes de dialogue « On lui pardonne » puis « Vous devez vous pardonner mutuellement ».
    • Romance → Non.
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  • Gennojo
    • Recrutement → Lors de la quête « La récolte impie » (vous le rencontrez avant, notamment dans les quêtes « Le saké et l'épée », « L'honneur des voleurs » et « Cœurs volés »).
    • Choix et/ou actions décisifs → Parvenir à calmer Gennojo et éviter qu'il ne se tue durant la quête « La récolte impie ».
    • Romance → Oui, pour Naoe.
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  • Katsuhime
    • Recrutement → Lors de la quête « Le journal de Dame Rokkaku » (vous la rencontrez avant, soit dans les quêtes « Lettre de Katsuhime » et « La légende du Genin »).
    • Choix et/ou actions décisifs → Réussir à sauver Katsuhime dans le château d'Omizo, durant la quête « Le journal de Dame Rokkaku » (n'hésitez pas à charger une précédente sauvegarde en cas d'échec).
    • Romance → Oui, pour Naoe.
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  • Yagoro
    • Recrutement → Lors de la quête « La Lame de l'obscurité », à Harima (exige d'avoir avancé dans l'histoire de Naoe).
    • Choix et/ou actions décisifs → Remporter le combat contre Yagoro.
    • Romance → Non.
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  • Oni-Yuri
    • Recrutement → Lors de la quête « Douce vengeance » (après l'avoir rencontré et effectué sa première quête « Doux mensonge » disponible à Wakasa).
    • Choix et/ou actions décisifs → Il n'y en a pas réellement. De notre côté, nous avons tout de même opté pour les lignes de dialogue de Naoe durant la quête, notamment celle « Je t'apprendrai » pour finaliser le recrutement.
    • Romance → Non.
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  • Ibuki
    • Recrutement → Lors de la quête « Embuscade avortée » à Iga.
    • Choix et/ou actions décisifs → Choisir les lignes de dialogue « J'ai changé » puis « Combats à nos côtés, Kyobei ». Vous devez, ensuite, éliminer Nakatomi sans que Kyobei ne meurt et vous pourrez alors dire « La solitude n'est pas une fatalité » à Ibuki.
    • Romance → Oui, pour Yasuke.
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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed Shadows est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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