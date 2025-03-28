Assassin's Creed Shadows : Tous les alliés, comment les recruter ?

Nous vous expliquons comment recruter et donc débloquer tous les alliés disponibles sur Assassin's Creed Shadows.

Comment débloquer et recruter tous les alliés sur Assassin's Creed Shadows

Les alliés sur Assassin's Creed Shadows

Débloquer et recruter tous les alliés sur Assassin's Creed Shadows

Yaya Recrutement → Lors de la quête « Les chiens errants ». Choix et/ou actions décisifs → Choisir les lignes de dialogue « On lui pardonne » puis « Vous devez vous pardonner mutuellement ». Romance → Non.



Gennojo Recrutement → Lors de la quête « La récolte impie » (vous le rencontrez avant, notamment dans les quêtes « Le saké et l'épée », « L'honneur des voleurs » et « Cœurs volés »). Choix et/ou actions décisifs → Parvenir à calmer Gennojo et éviter qu'il ne se tue durant la quête « La récolte impie ». Romance → Oui, pour Naoe.



Katsuhime Recrutement → Lors de la quête « Le journal de Dame Rokkaku » (vous la rencontrez avant, soit dans les quêtes « Lettre de Katsuhime » et « La légende du Genin »). Choix et/ou actions décisifs → Réussir à sauver Katsuhime dans le château d'Omizo, durant la quête « Le journal de Dame Rokkaku » (n'hésitez pas à charger une précédente sauvegarde en cas d'échec). Romance → Oui, pour Naoe.







Yagoro Recrutement → Lors de la quête « La Lame de l'obscurité », à Harima (exige d'avoir avancé dans l'histoire de Naoe). Choix et/ou actions décisifs → Remporter le combat contre Yagoro. Romance → Non.









Oni-Yuri Recrutement → Lors de la quête « Douce vengeance » (après l'avoir rencontré et effectué sa première quête « Doux mensonge » disponible à Wakasa). Choix et/ou actions décisifs → Il n'y en a pas réellement. De notre côté, nous avons tout de même opté pour les lignes de dialogue de Naoe durant la quête, notamment celle « Je t'apprendrai » pour finaliser le recrutement. Romance → Non.









Ibuki Recrutement → Lors de la quête « Embuscade avortée » à Iga. Choix et/ou actions décisifs → Choisir les lignes de dialogue « J'ai changé » puis « Combats à nos côtés, Kyobei ». Vous devez, ensuite, éliminer Nakatomi sans que Kyobei ne meurt et vous pourrez alors dire « La solitude n'est pas une fatalité » à Ibuki. Romance → Oui, pour Yasuke.









Durant leur aventure au Japon féodal, les joueurs et les joueuses d'peuvent obtenir de l'aide de, pouvant accompagner Naoe et Yasuke dans leur périple. Intéressants en raison de leurs capacités au combat,, doivent tout d'abord être débloqués. Il est, d'ailleurs, relativement facile de passer à côté d'eux et de ne jamais les rencontrer.C'est pourquoi, nous vous indiquons, ci-dessous,. Pour cela, nous vous pointons du doigt les quêtes liées à ces personnages spécifiques et les réponses à choisir/les actions à accomplir, afin d'assurer leur recrutement.Sur, Naoe et Yasuke peuvent recevoir de l'aide de différents personnages, c'est-à-dire d'qui rejoindront leur ligue. Ici, nous laissons de côté Tomiko, Heiji et Junjiro. Bien qu'ils soient des membres de l'organisation de Naoe et Yasuke, ces derniers se débloquent facilement, voire automatiquement, en début d'aventure.Si vous souhaitez, sachez que cela va prendre un peu de temps. En effet, certains de ces personnages n'apparaissent qu'après plusieurs heures de jeu et à condition d'avoir progressé dans l'histoire principale.De plus, soulignons le fait que les joueurs et les joueuses désirant obtenir le Platine ou bien 100 % dedoivent impérativement rencontrer, étant donné que des trophées/succès l'exigent. Il s'agit de ceux intitulés « Le voleur », « La maîtresse des toxines », « L'aspirant assassin », « Ronin insolite », « La moniale guerrière », « La tireuse d'élite », mais aussi « La ligue s'étoffe ».Sur, certainspeuvent faire l'objet d'une romance, que ce soit du côté de Naoe ou bien de Yasuke. Nous vous l'indiquerons, pour vous aider à y voir plus.Sursont au nombre de 6 (en excluant les trois précédemment nommés) et sont introduits au cours de l'aventure principale ou bien via des quêtes bien spécifiques. Tous peuvent donc être recrutés et, de ce fait, aider Naoe ainsi que Yasuke dans leur périple. Toutefois, il est possible de rater le recrutement d'en optant, dans certains cas, pour de mauvaises options de dialogue ou actions.Mais, sans plus tarder, voiciRappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.