Assassin's Creed Shadows subit un énorme leak

Le prochain opus de la licence Assassin's Creed, soit Assassin's Creed Shadows, est victime d'un leak assez conséquent.

Une fuite importante pour l'artbook d'Assassin's Creed Shadows







PC (Ubisoft Connect) Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.

(Ubisoft Connect) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Comme c'est assez souvent le cas pour les jeux,va lui aussi avoir le droit à un artbook, édité chez nous par Mana Books. Le livre, baptisé « L'art de Assassin's Creed Shadows », doit sortir en librairie en même temps que le jeu d'Ubisoft, soit le 20 mars 2025. Malheureusement,En effet, comme reporté par des utilisateurs sur Reddit,. Ainsi, plus de 200 images et descriptions issues dudit livre ont été divulguées en avance (bien que les images puissent disparaître, dans peu de temps) et ont, de ce fait, révélé de nombreuses informations concernantÉvidemment, si vous voulez vous garder la surprise entière quant au prochain opus de la franchise Assassin's Creed ou que vous avez prévu d'acheter l'artbook à sa sortie, nous vous recommandons de ne pas consulter les éléments leakés.Dans tous les cas, rappelons que l'artbook « L'art de Assassin's Creed Shadows », qui est édité en France par Mana Books, doit paraître le 20 mars 2025. L'ouvrage est vendu à 29,90 € sur le site de l'éditeur ainsi que sur les sites internet de vente (Fnac, Amazon, etc.).arrive à la même date sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :