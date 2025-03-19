Assassin's Creed Shadows Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Avec le succès du Steam Deck et la renommée de la licence Assassin's Creed, de nombreuses personnes se demandent si Assassin's Creed Shadows est compatible, ou jouable sur la console de Valve.
Comme vous le savez probablement déjà, le nouvel opus de la célèbre saga d'Ubisoft, Assassin's Creed Shadows
, arrive enfin en cette fin de mois de mars, après plusieurs reports et de nombreuses critiques qui ont entouré sa sortie. Si le résultat est finalement assez positif, bien que loin d'être parfait, de nombreux joueurs et joueuses se posent diverses questions, plus ou moins évidentes, au sujet des possibilités de ce nouvel opus estampillé Assassin's Creed. Ainsi, certains d'entre eux se demandent si Assassin's Creed Shadows est compatible et/ou jouable sur le Steam Deck
.
Est-il possible de jouer à Assassin's Creed Shadows sur le Steam Deck ?
Au début du mois de mars 2025, et donc quelques jours avant le lancement du titre, Ubisoft a annoncé, via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, que Assassin's Creed Shadows serait jouable sur Steam Deck
. Une information qui est maintenant confirmée, tandis que la page Steam affiche bel et bien la certification de la compatibilité entre la console de Valve et le titre d'Ubisoft.
Il est donc possible de profiter pleinement de l'expérience Assassin's Creed Shadows
, et ce, sans aucune concession, si ce n'est peut-être un taux de rafraichissement un peu plus faible et des graphismes moins jolis, sur Steam Deck. Son gameplay ne devrait pas vous poser de souci, d'autant plus qu'il a également été pensé pour être joué à la manette, puisqu'il arrive aussi sur PlayStation, Xbox. De fait, aucun problème au niveau du gameplay ne devrait être à signaler.
Si vous avez un Steam Deck, mais que vous hésitiez à faire l'acquisition d'Assassin's Creed Shadows
, vous pouvez donc normalement le faire sans aucun souci. Et si finalement cela ne vous sied guère, rappelons que vous avez deux heures de temps de jeu pour faire la demande de remboursement. Vous pouvez également retrouver notre test d'Assassin's Creed Shadows ici
.
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