Assassin's Creed Shadows Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?



le 19 mars 2025 à 17h15 Publié par Corentin Rimbert le 19 mars 2025 à 17h15

Avec le succès du Steam Deck et la renommée de la licence Assassin's Creed, de nombreuses personnes se demandent si Assassin's Creed Shadows est compatible, ou jouable sur la console de Valve.