Assassin's Creed Shadows : Son poids serait déjà connu, il va falloir faire de la place

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 février 2025 à 17h30
Le poids total d'Assassin's Creed Shadows, qui est plutôt important, a été révélé, il y a peu de temps.
Assassin's Creed Shadows : Son poids serait déjà connu, il va falloir faire de la place
Alors qu'il ne reste plus que quelques semaines à patienter avant de pouvoir découvrir les aventures de Naoe et Yasuke narrées dans Assassin's Creed Shadows, de plus amples informations concernant le nouvel opus de la fameuse franchise d'Ubisoft ne cessent d'être dévoilées, et ce, au compte-goutte. Cette fois-ci, c'est le poids d'Assassin's Creed Shadows qui a été partagé

Le poids Assassin's Creed Shadows est conséquent

En effet, il y a très peu de temps, la page Mac App Store du jeu a révélé une information que nous ne connaissions pas encore et qui a toute son importance : Assassin's Creed Shadows pèserait 123,2 Go sur Mac. Bien que cette statistique puisse varier d'une plateforme à une autre, le poids du prochain opus Assassin's Creed devrait sensiblement être du même ordre sur consoles, Mac et surtout sur PC. Dans tous les cas, il semblerait que pour pouvoir profiter d'Assassin's Creed Shadows, il va falloir faire de la place sur son espace de stockage.

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À titre de comparaison, remarquons qu'Assassin's Creed Origins pesait environ 40 Go à sa sortie, et Odyssey 45 Go. Au moment de son lancement, Assassin's Creed Valhalla était à 50 Go, mais dépasse désormais les 150 Go avec tous ses DLC. Assassin's Creed Shadows semble, de ce fait, être le plus gros jeu de l'histoire de la licence, en termes de poids. D'ailleurs, celui-ci évoluera par la suite, soit lorsque le DLC « Traque sur Awaji », qui ne dispose pas encore de date de sortie, se rendra disponible.

Miniature vidéo

Rappelons, pour conclure, qu'Assassin's Creed Shadows arrive le 20 mars 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur : 
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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