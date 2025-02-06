Assassin's Creed Shadows : Son poids serait déjà connu, il va falloir faire de la place

Le poids total d'Assassin's Creed Shadows, qui est plutôt important, a été révélé, il y a peu de temps.

Le poids Assassin's Creed Shadows est conséquent

PC (Ubisoft Connect) Édition Standard → 25,19 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction.

(Ubisoft Connect) PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,89 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Alors qu'il ne reste plus que quelques semaines à patienter avant de pouvoir découvrir les aventures de Naoe et Yasuke narrées dans, de plus amples informations concernant le nouvel opus de la fameuse franchise d'Ubisoft ne cessent d'être dévoilées, et ce, au compte-goutte. Cette fois-ci,En effet, il y a très peu de temps, la page Mac App Store du jeu a révélé une information que nous ne connaissions pas encore et qui a toute son importance :. Bien que cette statistique puisse varier d'une plateforme à une autre, le poids du prochain opus Assassin's Creed devrait sensiblement être du même ordre sur consoles, Mac et surtout sur PC. Dans tous les cas, il semblerait que pour pouvoir profiter d', il va falloir faire de la place sur son espace de stockage.À titre de comparaison, remarquons qu'Assassin's Creed Origins pesait environ 40 Go à sa sortie, et Odyssey 45 Go. Au moment de son lancement, Assassin's Creed Valhalla était à 50 Go, mais dépasse désormais les 150 Go avec tous ses DLC.. D'ailleurs, celui-ci évoluera par la suite, soit lorsque le DLC « Traque sur Awaji », qui ne dispose pas encore de date de sortie, se rendra disponible.Rappelons, pour conclure, qu'arrive le 20 mars 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :